В Кирове подвели итоги форума инклюзивного образования

В Вятском госуниверситете завершился форум "Создание системы сопровождения деятельности образовательных организаций высшего образования по реализации и развитию инклюзивного образования".

В форуме приняли участие более 230 человек - представители 21 ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) по обучению инвалидов, сотрудники и преподаватели 70 вузов России, представители органов исполнительной власти регионов, эксперты в области высшего образования из Ирландии, Франции, Кыргызстана, Беларуси, предприниматели, общественники, студенты, выпускники вузов и преподаватели с инвалидностью.

В течение двух дней в ходе дискуссий на воркшопах, мастер-классах, круглых столах они обсуждали опыт и перспективы развития РУМЦ для инвалидов на базе вузов, модели межведомственного взаимодействия по повышению доступности высшего образования для лиц с инвалидностью, практики социального предпринимательства, научные исследования и инновационные разработки, направленные на развитие доступной среды.

В здании университета все это время работала выставка, на которой были представлены новейшие технические разработки в сфере инклюзивного образования, с помощью которых незрячие студенты могут читать книги, а инвалиды с ДЦП комфортно работать на компьютерной клавиатуре.

В своей резолюции, принятой по завершению форума, его участники отметили что ключевым фактором развития системы высшего инклюзивного образования в России выступает сеть РУМЦ по обучению людей с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе форума были выявлены риски и барьеры, возникающие при реализации инклюзивного образования в вузе и мешающие ему. При подведении итогов модераторы секций, где шло обсуждение, отмечали, что среди основных проблем, высказанных в ходе дискуссии - недостаточная подготовка сотрудников вузов для работы с инвалидами, медленное внедрение в практику инновационных технологий, неприятие обучающихся инвалидов другими студентами.

Все это требует осмысления, как и тот огромный материалы, который был собран на форуме в ходе обсуждения различных практик регионов в сфере инклюзивного образования. При подведении итогов многие отмечали, что два дня работы пролетели незаметно. В связи с чем ректор опорного вуза Валентин Пугач предложил сделать ВятГУ постоянной площадкой для проведения подобных форумов в дальнейшем. С этим согласился и директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России Артемий Рожков, который отметил прекрасную организацию форума.

Мнения

Альбина Бикбулатова, проректор по методической работе и инклюзивному образованию Российского государственного социального университета, руководитель Национального центра "Абилимпикс":

- С темой инклюзии Россия стремительно вошла в мировое пространство, но ту трансформацию, которую мир проходил порядка сорока лет, мы проходим за десять. В этом есть плюсы, например, уже существующий колоссальный опыт, к которому можно обратиться. Однако в то же время есть определенные минусы быстрого роста, когда очень важно своевременно "сверять часы" в ходе этого большого движения. Именно это позволяет понять, на каком этапе находится каждый из нас, сравнить региональные школы, посмотреть, какие изменения происходят во взгляде на инклюзию в обществе и государстве. Форум на Вятке однозначно состоялся, став эффективной площадкой обсуждения актуальной проблемы.

Дмитрий Афанасьев, ректор Череповецкого государственного университета:

- На форуме удалось собрать людей глубоко профессиональных и искренне заинтересованных в обсуждении темы, важность которой не подлежит сомнению. Россия сегодня уступает многим странам в части развития инклюзивного образования и организации межведомственного взаимодействия по поддержке инвалидов. Но мы очень быстро движемся! На площадке форума мы обсудили сложные вопросы, преодолевая шаг за шагом барьеры, которые мешали двигаться дальше.