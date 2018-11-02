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02.11.2018 13:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кирове подвели итоги форума инклюзивного образования

Текст: Андрей Андреев (Киров)
В Вятском госуниверситете завершился форум "Создание системы сопровождения деятельности образовательных организаций высшего образования по реализации и развитию инклюзивного образования".
Фото: Пресс-служба ВятГУ Фото: Пресс-служба ВятГУ
Фото: Пресс-служба ВятГУ

В форуме приняли участие более 230 человек - представители 21 ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) по обучению инвалидов, сотрудники и преподаватели 70 вузов России, представители органов исполнительной власти регионов, эксперты в области высшего образования из Ирландии, Франции, Кыргызстана, Беларуси, предприниматели, общественники, студенты, выпускники вузов и преподаватели с инвалидностью.

Фото: Пресс-служба ВятГУ
В ВятГУ презентовали федеральный портал инклюзивного образования

В течение двух дней в ходе дискуссий на воркшопах, мастер-классах, круглых столах они обсуждали опыт и перспективы развития РУМЦ для инвалидов на базе вузов, модели межведомственного взаимодействия по повышению доступности высшего образования для лиц с инвалидностью, практики социального предпринимательства, научные исследования и инновационные разработки, направленные на развитие доступной среды.

В здании университета все это время работала выставка, на которой были представлены новейшие технические разработки в сфере инклюзивного образования, с помощью которых незрячие студенты могут читать книги, а инвалиды с ДЦП комфортно работать на компьютерной клавиатуре.

В своей резолюции, принятой по завершению форума, его участники отметили что ключевым фактором развития системы высшего инклюзивного образования в России выступает сеть РУМЦ по обучению людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Андрей Андреев/РГ
Эксперты форума в ВятГУ: Инвалид может и должен работать

В ходе форума были выявлены риски и барьеры, возникающие при реализации инклюзивного образования в вузе и мешающие ему. При подведении итогов модераторы секций, где шло обсуждение, отмечали, что среди основных проблем, высказанных в ходе дискуссии - недостаточная подготовка сотрудников вузов для работы с инвалидами, медленное внедрение в практику инновационных технологий, неприятие обучающихся инвалидов другими студентами.

Все это требует осмысления, как и тот огромный материалы, который был собран на форуме в ходе обсуждения различных практик регионов в сфере инклюзивного образования. При подведении итогов многие отмечали, что два дня работы пролетели незаметно. В связи с чем ректор опорного вуза Валентин Пугач предложил сделать ВятГУ постоянной площадкой для проведения подобных форумов в дальнейшем. С этим согласился и директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России Артемий Рожков, который отметил прекрасную организацию форума.

Мнения

Альбина Бикбулатова, проректор по методической работе и инклюзивному образованию Российского государственного социального университета, руководитель Национального центра "Абилимпикс":

- С темой инклюзии Россия стремительно вошла в мировое пространство, но ту трансформацию, которую мир проходил порядка сорока лет, мы проходим за десять. В этом есть плюсы, например, уже существующий колоссальный опыт, к которому можно обратиться. Однако в то же время есть определенные минусы быстрого роста, когда очень важно своевременно "сверять часы" в ходе этого большого движения. Именно это позволяет понять, на каком этапе находится каждый из нас, сравнить региональные школы, посмотреть, какие изменения происходят во взгляде на инклюзию в обществе и государстве. Форум на Вятке однозначно состоялся, став эффективной площадкой обсуждения актуальной проблемы.

Дмитрий Афанасьев, ректор Череповецкого государственного университета:

- На форуме удалось собрать людей глубоко профессиональных и искренне заинтересованных в обсуждении темы, важность которой не подлежит сомнению. Россия сегодня уступает многим странам в части развития инклюзивного образования и организации межведомственного взаимодействия по поддержке инвалидов. Но мы очень быстро движемся! На площадке форума мы обсудили сложные вопросы, преодолевая шаг за шагом барьеры, которые мешали двигаться дальше.

Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров Инклюзивное образование в вузах России
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