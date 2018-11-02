В Кирове представили зарубежные практики инклюзивного образования

На форуме в Вятском государственном университете иностранные ученые рассказали, как построена система инклюзивного образования за рубежом.

Профессор практики университета Гренобля II Андрей Третьяк представил подробную схему, как в вузах Франции работает система обучения и сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья. Начиная с того, что в каждом вузе есть специальный отдел, который занимается только этим. Причем, под нуждающимися в такой помощи подразумеваются не только те. кто официально признан инвалидом, но и те у кого могут быть какие-то ограничения, связанные со здоровьем. Дело в том, что во Франции социальное пособие по инвалидности получает примерно половина тех, кто может рассчитывать на поддержку: многие за ней просто не обращаются.

Роль отдела в том, что работающие там люди (а часто это вообще один человек) должны знать законодательство и права этого человека в рамках не только университета, но и других организаций. Он должен так скоординировать работу, чтобы в университете "особенному" человеку было комфортно учиться.

Отдел организует доставку инвалидов транспортом, если в этом есть необходимость. Например, в таких городах, как Гренобль или Бордо, для людей с ограниченными возможностями по здоровью хорошо оборудован общественный транспорт и каких-то дополнительных средств для доставки такого человека от дома до университета не нужно. Но если потребность возникает, человек обращается в единую социальную службу, которая в этой местности в комплексе решает проблемы инвалидов, и его доставка организуется за счет соцзащиты, а не университета.

А вот студенческие общежития и столовые - это уже сфера университета, также для людей с тяжелыми формами инвалидности создаются специализированные места для проживания в кампусе с прямым доступом к аудиториям.

Не все просто с финансовой помощью инвалиду. Помимо социального пособия, свою стипендию может дать университет. Во Франции они полагаются не лучшим студентам, а либо бедным, либо тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а таковой признается и инвалидность. Но эта стипендия будет учитываться в общем количестве его доходов, и в результате может снизиться размер социального пособия.

Что касается организация ежедневного сопровождения инвалида, это может проходить по-разному. Иногда вузы нанимают таких специалистов, но чаще всего это обученные сотрудники, которые знают, как комфортно организовать процесс обучения людей с инвалидностью. А для помощи в каких-то повседневных делах человек за счет своих компенсационных выплат сам нанимает такого помощника.

Дистанционное обучение в вузах Франции не создано специально для людей с инвалидностью. Если видно, что человеку сложно обучаться в аудиториях, он переходит на удаленную форму.

По словам Андрея Третьяка, очень важно создать координацию между различными структурами, но не на уровне руководителей, а, прежде всего, на низовом звене. Для этого у людей должна быть инициатива и возможность ее применять, не получая за это "по шапке".

Так, человек который отвечает за эту координацию во французском университете, не обязан каждый раз обращаться к ректору по конкретной проблеме. Он сам идет в социальную службу и все оформляет.

- Важна непрерывность инклюзивного сопровождения, - говорит профессор, - начиная с самого детства и заканчивая выходом на работу. И если человек встраивается в эту систему, "обычные" люди не замечают, что инвалиды какие-то другие. Просто у всех свои особенности. Мы не должны создавать человеку с ограниченными возможностями здоровья "райские" условия. У человека должна быть мотивация и понимание своих потребностей и целей. Задача социальных работников, психологов и преподавателей - лишь помочь ему в этом.