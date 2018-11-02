В Пензенской области в пожаре погибли отец и двое детей

Пожар произошел в ночь на пятницу в жилом доме в городе Каменка Пензенской области. Небольшое кирпичное строение на Советском проезде выгорело полностью. В огне погибли 40-летний мужчина и двое мальчиков 13 и 10 лет.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области, погибшие были членами одной семьи. Мать детей в ту ночь была на работе. Пожарных вызвали соседи, когда уже бушевало пламя.

В тушении огня участвовали восемь пожарных и три единицы спецтехники. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела погибших.

Причины возгорания устанавливаются.