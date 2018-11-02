В ВятГУ обсудили, как инвалиду не "затеряться" между ведомствами

Координировать работу различных ведомств должны начать сами инвалиды, к такому выводу пришли эксперты на форуме инклюзивного образования в Вятском госуниверситете.

О хорошем примере, как могут взаимодействовать вуз и общественная организация инвалидов, рассказала руководитель тифло-информационного центра Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Марина Рощина. Этот центр был создан по инициативе Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению "Камерата", и они вместе работают на этой площадке, реализуют множество совместных проектов, а до недавнего времени центр отвечал за сопровождение образовательного процесса студентов с инвалидностью по зрению.

Аналогичный опыт есть в Якутии, в научно-инновационном центре развития инклюзивного образования. Как рассказал его директор Пантелеймон Егоров, в Северо-Восточном федеральном университете в свое время была создана общественная организация студентов, аспирантов и специалистов с "особыми образовательными потребностями". Они находятся в тесной связи с университетом и органами власти, вместе занимаются вопросами социальной политики. Но что касается инклюзивного образования, им, по его словам, должен заниматься специальный координационный совет, как это делается, например, в Европе, и он обеспечивает взаимодействие между различными ведомствами. По его мнению, аналогичный совет для системного развития инклюзивного образования должен быть создан в каждом субъекте РФ.

- Роль межведомственного взаимодействия часто берут на себя общественные организации, - говорит координатор проекта по повышению доступности и качества высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ Ольга Серебрянникова. - Именно они инициируют диалог между всеми органами власти. Очень важно, что движение идет снизу. Наконец-то складывается правильное направление диалога от общества к власти. А сегодня вузы, и так озабоченные своими проблемами, пытаются еще и взять на себя не свойственную им роль, отрабатывая какие-то функции за органы исполнительной власти.

Во время дискуссии по поводу межведомственного взаимодействия участники форума подняли и проблему взаимодействия вуза и Минобрнауки РФ. По их словам, документы, которые приходят в вузы, говорят о том, что им нужно будет тотально адаптировать образовательную программу к возможностям и потребностям инвалидов. Вопрос - нельзя ли перейти к более точной настройке и адаптировать не все образовательные программы, а только те, что будут востребованы инвалидами по их заявлениям.

По словам директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России Артемия Рожкова, в принципе странно разрабатывать образовательную программу, не представлял о каких особенностях, потребностях, специальных условиях идет речь. Адаптированная образовательная программа и должна разрабатывается под конкретные группы или отдельных инвалидов, а значит решение остается за конкретным вузом. Нет никакого смысла разрабатывать такие программы только "для бумаги".