В ВятГУ обсудили, как инвалиду не "затеряться" между ведомствами

Новости

Пассажиров Jaguar Land Rover избавят от "морской болезни" 13:18
Умер олимпийский чемпион-1980 по тяжелой атлетике Юрий Варданян 13:15
Житель Украины пытался провезти в Россию 1 млн гривен 13:14
Более половины россиян сочли свою зарплату удовлетворительной 13:02
Испытания самого смертоносного китайского беспилотника сняли на видео 12:52
В Сети появился трек Монеточки из хоррора дочери Надежды Михалковой 12:51
Минск предложил дополнить Концепцию дальнейшего развития СНГ 12:50
Фото: актер из "Лучше звоните Солу" сошел с ума и отпилил себе руку 12:37
Рогозин: Центр имени Хруничева начнет выплачивать в 2019 году 12:31
У комедийного боевика "Телохранитель киллера" появится продолжение 12:30
В Новосибирске бродячему псу вживили уникальный протез 12:29
Названы районы Москвы с самыми дешевыми машинами 12:28
Под Смоленском пропали двое детей 12:26
После пожара на нижегородской базе отдыха возбудили дело 12:25
Володин призвал расширять парламентское сотрудничество с Казахстаном 12:21
Актер Сергей Романович представил в Астрахани свою коллекцию 12:17
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2019 года в Ашхабаде 12:15
У приквела "Игры престолов" появилось официальное название 12:06
Власти Керчи опровергли невыплату матпомощи пострадавшей в колледже 12:05
Жителя Челябинска задержали за "минирование" здания правительства 12:01
В Дагестане двое детей и взрослый пострадали при взрыве в теплице 11:54
Канал Showtime возродит сериал "Страшные сказки" 11:44
Ридли Скотт начал работать над продолжением "Гладиатора" 11:31
Появилось первое официальное фото со съемок новой "Игры престолов" 11:18
В МВД подтвердили планы по отмене знака "Шипы" 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
02.11.2018 13:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ВятГУ обсудили, как инвалиду не "затеряться" между ведомствами

Текст: Андрей Андреев (Киров)
Координировать работу различных ведомств должны начать сами инвалиды, к такому выводу пришли эксперты на форуме инклюзивного образования в Вятском госуниверситете.
Фото: Пресс-служба ВятГУ Фото: Пресс-служба ВятГУ
Фото: Пресс-служба ВятГУ

О хорошем примере, как могут взаимодействовать вуз и общественная организация инвалидов, рассказала руководитель тифло-информационного центра Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Марина Рощина. Этот центр был создан по инициативе Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению "Камерата", и они вместе работают на этой площадке, реализуют множество совместных проектов, а до недавнего времени центр отвечал за сопровождение образовательного процесса студентов с инвалидностью по зрению.

Фото: Андрей Андреев/РГ
В Кирове представили зарубежные практики инклюзивного образования

Аналогичный опыт есть в Якутии, в научно-инновационном центре развития инклюзивного образования. Как рассказал его директор Пантелеймон Егоров, в Северо-Восточном федеральном университете в свое время была создана общественная организация студентов, аспирантов и специалистов с "особыми образовательными потребностями". Они находятся в тесной связи с университетом и органами власти, вместе занимаются вопросами социальной политики. Но что касается инклюзивного образования, им, по его словам, должен заниматься специальный координационный совет, как это делается, например, в Европе, и он обеспечивает взаимодействие между различными ведомствами. По его мнению, аналогичный совет для системного развития инклюзивного образования должен быть создан в каждом субъекте РФ.

- Роль межведомственного взаимодействия часто берут на себя общественные организации, - говорит координатор проекта по повышению доступности и качества высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ Ольга Серебрянникова. - Именно они инициируют диалог между всеми органами власти. Очень важно, что движение идет снизу. Наконец-то складывается правильное направление диалога от общества к власти. А сегодня вузы, и так озабоченные своими проблемами, пытаются еще и взять на себя не свойственную им роль, отрабатывая какие-то функции за органы исполнительной власти.

Фото: Андрей Андреев/РГ
Минобрнауки: Высшее образование должно быть доступным для всех

Во время дискуссии по поводу межведомственного взаимодействия участники форума подняли и проблему взаимодействия вуза и Минобрнауки РФ. По их словам, документы, которые приходят в вузы, говорят о том, что им нужно будет тотально адаптировать образовательную программу к возможностям и потребностям инвалидов. Вопрос - нельзя ли перейти к более точной настройке и адаптировать не все образовательные программы, а только те, что будут востребованы инвалидами по их заявлениям.

По словам директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России Артемия Рожкова, в принципе странно разрабатывать образовательную программу, не представлял о каких особенностях, потребностях, специальных условиях идет речь. Адаптированная образовательная программа и должна разрабатывается под конкретные группы или отдельных инвалидов, а значит решение остается за конкретным вузом. Нет никакого смысла разрабатывать такие программы только "для бумаги".

Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров Инклюзивное образование в вузах России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Роскосмос" и НАСА пересмотрят логику проведения экспериментов на МКС
На Украине задержали следовавшее из РФ в Бельгию судно
Не менее 17 самолетов-разведчиков приблизились к границам РФ
Власти Керчи опровергли невыплату матпомощи пострадавшей в колледже
В США впервые за пять лет совершили казнь на электрическом стуле