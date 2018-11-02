В ВятГУ презентовали федеральный портал инклюзивного образования

Новости

Рассекречены российские цены на обновленную Mazda 6 15:06
Лукашенко: Кредиты следует направлять на поддержку частного бизнеса 15:00
Видео: "Енисей" взял на матч с "Локомотивом" тыкву 14:55
В музее, где гость повредил картину Дали, написали заявление в полицию 14:41
Рыба по льготным ценам появится в магазинах Приморского края 14:35
Собянин: Станция метро "Беломорская" будет достроена до конца года 14:35
Эксперт поддержал планы МВД отменить знак "Шипы" 14:32
В Уфе арестовали двоих экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании 14:32
Видео: В какой валюте лучше хранить сбережения? 14:30
В Иране от некачественного алкоголя умерли более 80 человек 14:25
Под Калининградом в море утонул дайвер-янтарщик 14:25
Видео: Кто издавал посторонние звуки в телетрансляции "Формулы-1" 14:21
Матвиенко о ситуации с Вышинским: Пора прекратить это Средневековье 14:18
Трамп признался, как часто говорит правду 14:13
Раненый на станции "Беллинсгаузен" полярник доставлен в Петербург 14:13
Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебскую область 14:11
СМИ: Самолет вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над РФ 14:04
Житель Череповца подал в суд на ресторан за салат "без любви" повара 13:59
Зидан - фанатам "Ювентуса": Надеюсь скоро встретиться с вами в Турине! 13:55
СК РФ завершил расследование дела экс-мэра Нижнего Новгорода 13:54
Видео: на Камчатке заключенные сняли мультфильм про лебедя-наркомана 13:45
В Кремле назвали непростой ситуацию в центре Хруничева 13:37
Ярославский СК проверит факт избиения осужденных в Угличе 13:36
Видео: вышел новый официальный клип The Beatles 13:30
В Казани из-за задымления в колледже эвакуировали 300 человек 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
02.11.2018 13:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ВятГУ презентовали федеральный портал инклюзивного образования

Текст: Андрей Андреев (Киров)
В ходе форума инклюзивного образования в Вятском госуниверситете разработчики портала Инклюзивноеобразование.рф рассказали "РГ" как с его помощью люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут найти себе вуз для получения образования по желаемой специальности с учетом возможностей дальнейшего трудоустройства.
Фото: Пресс-служба ВятГУ Фото: Пресс-служба ВятГУ
Фото: Пресс-служба ВятГУ

Развитие системы инклюзивного образования в настоящее время невозможно представить без наличия единого информационного ресурса в Интернете, который помогал бы людям с ОВЗ находить необходимые сведения. Там предусмотрена возможность поиска вуза по заданным параметрам (регион, желаемая специальность, тип нозологии абитуриента и так далее).

Фото: Пресс-служба ВятГУ
В ВятГУ обсудили, как инвалиду не "затеряться" между ведомствами

В 2016 году Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина получил задание от Минобрнауки России по разработке портала, который бы соединил в себе все сервисы для поиска такой информации.

Сегодня портал Инклюзивноеобразование.рф стал востребованным информационным ресурсом, который в день посещают до 300 пользователей. Во время проведения и перед самой приемной кампанией эта цифра значительно увеличивается.

Как рассказал "РГ" руководитель группы разработчиков портала, сотрудник Мининского университета Дмитрий Ершов, была разработана простая и очень понятная навигация. С точки зрения сервиса, это система фильтров, позволяющая будущему абитуриенту сориентироваться в выборе вуза, который бы обеспечивал возможность обучения конкретного человека с особенностями в развитии. Здесь можно выбрать интересующие абитуриента регион и специальность. Уточнив конкретную нозологию, человек может увидеть список вузов, где созданы наиболее благоприятные условия для студентов с таким заболеванием, а также посмотреть "Атлас" наиболее востребованных профессий.

Фото: Андрей Андреев/РГ
Минобрнауки: Высшее образование должно быть доступным для всех

Но и это еще не все. На портале абитуриент узнает, насколько доступна среда в вузе: есть ли соответствующие кабинеты, таблички брайля для слепых, какова доступная среда, подготовлены ли соответствующая инфраструктура и созданы бытовые условия (перила, подъемники, пандусы, туалетные комнаты), есть ли обученные кадры, которые могут работать с такими студентами. И человек выбирает тот вуз, который его больше всего устраивает по сумме параметров. А если возникнут сомнения, за более подробной информацией можно обратиться в ресурсный региональный учебно-методический центр (РУМЦ), который подскажет, какой вуз ему лучше выбрать из окончательного списка. Таких РУМЦ по России сейчас создано 20. С помощью сайта они взаимодействуют между собой, консультируют будущих студентов и вузы посредством горячих линий и ответов на вопросы онлайн.

Дополнительным источником информации на портале служит вкладка "События", отражающая сведения о прошедших и предстоящих мероприятий, на которые есть возможность зарегистрироваться и принять непосредственное участие.

Фото: www.vyatsu.ru
Как волонтеры ВятГУ помогают адаптироваться "особенным" студентам

На случай если абитуриент не определился с выбором профессии, поможет прохождение профориентационного теста. Составленные психологами вопросы расскажут о наиболее подходящих специальностях.

После получения порталом в 2017 году статуса федеральной информационной системы ресурс получил существенное увеличение постоянных зарегистрированных пользователей. До двух тысяч выросло на портале и число самих вузов, которые разместили информацию о себе, в том числе указав сведения о наличии адаптированных программ высшего образования.

Портал является к тому же действенным инструментом управления для Министерства высшего образования и науки РФ. Через личный кабинет представитель министерства может получить полную и объективную информацию о деятельности региональных ресурсных учебно-методических центров, иметь четкое представление о количестве проведенных консультаций и вебинаров, разработанных учебно-методических комплексов, открытых занятий для целевых аудиторий и т.д.

Портал постоянно развивается. В перспективе планируется доработать сервис, связанный с трудоустройством выпускников, чтобы они могли узнать, где нуждаются в таких специалистах с ограниченными возможностями здоровья. Портал уже сейчас интегрирован с федеральной информационной системой Trudvsem.ru. Зайдя на интерактивную карту, можно увидеть, какие профессии востребованы в том или ином регионе, какова средняя зарплата, и кого там готовы принять.

- Новый сервис мы планируем сделать таким, - говорит сотрудник Мининского университета Дмитрий Ершов, - чтобы инклюзивное образование превратилось в продолжение процесса полноценной жизни человека.

Общество Образование Digital Интернет Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Инклюзивное образование в вузах России Точка доступа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали непростой ситуацию в центре Хруничева
На Украине задержали следовавшее из РФ в Бельгию судно
СМИ: Самолет вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над РФ
Власти Керчи опровергли невыплату матпомощи пострадавшей в колледже
"Роскосмос" и НАСА пересмотрят логику проведения экспериментов на МКС