В ВятГУ презентовали федеральный портал инклюзивного образования

В ходе форума инклюзивного образования в Вятском госуниверситете разработчики портала Инклюзивноеобразование.рф рассказали "РГ" как с его помощью люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут найти себе вуз для получения образования по желаемой специальности с учетом возможностей дальнейшего трудоустройства.

Развитие системы инклюзивного образования в настоящее время невозможно представить без наличия единого информационного ресурса в Интернете, который помогал бы людям с ОВЗ находить необходимые сведения. Там предусмотрена возможность поиска вуза по заданным параметрам (регион, желаемая специальность, тип нозологии абитуриента и так далее).

В 2016 году Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина получил задание от Минобрнауки России по разработке портала, который бы соединил в себе все сервисы для поиска такой информации.

Сегодня портал Инклюзивноеобразование.рф стал востребованным информационным ресурсом, который в день посещают до 300 пользователей. Во время проведения и перед самой приемной кампанией эта цифра значительно увеличивается.

Как рассказал "РГ" руководитель группы разработчиков портала, сотрудник Мининского университета Дмитрий Ершов, была разработана простая и очень понятная навигация. С точки зрения сервиса, это система фильтров, позволяющая будущему абитуриенту сориентироваться в выборе вуза, который бы обеспечивал возможность обучения конкретного человека с особенностями в развитии. Здесь можно выбрать интересующие абитуриента регион и специальность. Уточнив конкретную нозологию, человек может увидеть список вузов, где созданы наиболее благоприятные условия для студентов с таким заболеванием, а также посмотреть "Атлас" наиболее востребованных профессий.

Но и это еще не все. На портале абитуриент узнает, насколько доступна среда в вузе: есть ли соответствующие кабинеты, таблички брайля для слепых, какова доступная среда, подготовлены ли соответствующая инфраструктура и созданы бытовые условия (перила, подъемники, пандусы, туалетные комнаты), есть ли обученные кадры, которые могут работать с такими студентами. И человек выбирает тот вуз, который его больше всего устраивает по сумме параметров. А если возникнут сомнения, за более подробной информацией можно обратиться в ресурсный региональный учебно-методический центр (РУМЦ), который подскажет, какой вуз ему лучше выбрать из окончательного списка. Таких РУМЦ по России сейчас создано 20. С помощью сайта они взаимодействуют между собой, консультируют будущих студентов и вузы посредством горячих линий и ответов на вопросы онлайн.

Дополнительным источником информации на портале служит вкладка "События", отражающая сведения о прошедших и предстоящих мероприятий, на которые есть возможность зарегистрироваться и принять непосредственное участие.

На случай если абитуриент не определился с выбором профессии, поможет прохождение профориентационного теста. Составленные психологами вопросы расскажут о наиболее подходящих специальностях.

После получения порталом в 2017 году статуса федеральной информационной системы ресурс получил существенное увеличение постоянных зарегистрированных пользователей. До двух тысяч выросло на портале и число самих вузов, которые разместили информацию о себе, в том числе указав сведения о наличии адаптированных программ высшего образования.

Портал является к тому же действенным инструментом управления для Министерства высшего образования и науки РФ. Через личный кабинет представитель министерства может получить полную и объективную информацию о деятельности региональных ресурсных учебно-методических центров, иметь четкое представление о количестве проведенных консультаций и вебинаров, разработанных учебно-методических комплексов, открытых занятий для целевых аудиторий и т.д.

Портал постоянно развивается. В перспективе планируется доработать сервис, связанный с трудоустройством выпускников, чтобы они могли узнать, где нуждаются в таких специалистах с ограниченными возможностями здоровья. Портал уже сейчас интегрирован с федеральной информационной системой Trudvsem.ru. Зайдя на интерактивную карту, можно увидеть, какие профессии востребованы в том или ином регионе, какова средняя зарплата, и кого там готовы принять.

- Новый сервис мы планируем сделать таким, - говорит сотрудник Мининского университета Дмитрий Ершов, - чтобы инклюзивное образование превратилось в продолжение процесса полноценной жизни человека.