Жители Пензенской области выберут для аэропорта имя классика

Новости

Новые артефакты позволят Керчи считаться самым древним городом РФ 18:10
В РПЦ прокомментировали заявления Константинополя об "исчезновении УПЦ" 18:06
В Подмосковье за нарушения закрыли одну из штрафстоянок 17:57
В Сеуле потребовали открыть банковский канал для помощи КНДР 17:57
Росавиация: Air France не запрашивала разрешения на пролет через Россию 17:53
Rammstein выступит в России 17:52
В Севастополе Росгвардия обезвредила артснаряд у торгового центра 17:42
Украина получит 200 тысяч долларов на популяризацию культуры США 17:36
Пропавшего при пожаре в Нижегородской области ребенка нашли мертвым 17:33
Аленичев не будет готовить "Енисей" к матчу с "Анжи" 17:30
Пиотровский: Таможенные новации осложнят привоз выставок из-за рубежа 17:22
Российский противотанковый комплекс "Корнет" скопировали в Китае 17:19
Фото: Станислав Черчесов и Усэйн Болт встретились в Москве 17:16
Далалоян выиграл свое второе "золото" ЧМ по спортивной гимнастике 17:10
Рогозин озвучил новую версию появления дыры в обшивке "Союза" 17:08
Ципрас предложил провести ЧМ по футболу 2030 года в балканском регионе 17:06
Ревенко уверен, что депутаты-единороссы откажутся от пенсионных надбавок 17:05
Стоимость доллара на Мосбирже к концу торгов превысила 66 рублей 16:55
Госдума и кабмин разработают новую госпрограмму для села 16:55
Монет из найденного в Москве клада хватило бы только на неделю 16:45
Врачи рассказали о состоянии раненного при ЧП на доке в Заполярье 16:42
Испытания украинского дрона-камикадзе показали на видео 16:38
Дворкович: Женский ЧМ по шахматам в Югре пройдет на высшем уровне 16:37
Носков и Никифоров выдвинуты в совет директоров "Ростелекома" 16:33
37-летний "Запорожец" продают в Германии по космической цене 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
02.11.2018 16:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители Пензенской области выберут для аэропорта имя классика

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Пенза присоединилась к 47 городам страны, где имена великих соотечественников увековечат в названиях аэропортов. Последнее слово остается за жителями региона.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

С 12 по 30 ноября пройдет финальное он-лайн голосование на сайте проекта "Великие имена России".

Группа специалистов, в которую вошли историки, журналисты и общественные деятели, предложила в качестве возможных вариантов назвать аэропорт в честь Михаила Лермонтова, Александра Куприна или Василия Ключевского.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
В Пензе приняли в ряды первых юноармейцев

Директор аэропорта Пензы Юрий Осколков признался, что лично сам будет голосвать за имя Лермонтова. Сейчас в международной классификации у местной авиагавани всего три буквы PNZ, а хочется чего-то более поэтического. Самолеты с великими именами Илья Муромец или Максим Горький уже летают, так почему бы им не приземляться в аэропортах с великими именами.

В Пензе имя Лермонтова носят одна из центральных улиц, сквер, областная библиотека, любят его и местные предприниматели, называя им жилые апартаменты, рестораны, банкетные залы и даже конфеты. В Пензенской области прошли детские годы классика, а в сохранившемся имении бабушки в Тарханах находится захоронение поэта, куда ежегодно приезжают тысячи туристов.

Пензенские НКО получили президентские гранты

- Будет замечательно, если пензенцы примут решение о присвоении аэропорту имени Михаила Лермонтова. Это имя международного масштаба, известное далеко за пределами России, и знакомое каждому жителю нашей страны. А сама идея своевременная и интересная, - говорит глава региона Иван Белозерцев.

Глава региона выразил мнение, что реализация проекта даст только плюсы: это патриотическое воспитание, популяризация истории и культуры России, и продвижение региона.

Правда, на Лермонтова также претендует аэропорт Минеральных вод. Поставить точку в затянувшемся споре смогут жители. Историческое решение зависит от каждого голоса.

Кстати

В Самаре аэропорту Курумоч предложили присвоить одно из 12 исторических имен. Среди них основоположник космонавтики Сергей Королев, художник Илья Репин, легендарный кинорежиссер Эльдар Рязанов и революционный вождь Владимир Ленин. Аэропорт Ульяновска уже носит имя в честь писателя Николая Карамзина, уроженца Симбирской губернии. Его имя присвоили в 2011 году распоряжением губернатора. Новый международный аэропорт Саратова, строительство которого будет завершено в 2019 году, назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина.

Контакт

Проголосовать за понравившийся вариант все желающие смогут с 12 по 30 ноября на сайте: великиеимена.рф

Общество История Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В РПЦ прокомментировали заявления Константинополя об "исчезновении УПЦ"
Росавиация: Air France не запрашивала разрешения на пролет через Россию
В Кремле назвали непростой ситуацию в центре Хруничева
На Украине задержали следовавшее из РФ в Бельгию судно
Власти Керчи опровергли невыплату матпомощи пострадавшей в колледже