Жители Пензенской области выберут для аэропорта имя классика

Пенза присоединилась к 47 городам страны, где имена великих соотечественников увековечат в названиях аэропортов. Последнее слово остается за жителями региона.

С 12 по 30 ноября пройдет финальное он-лайн голосование на сайте проекта "Великие имена России".

Группа специалистов, в которую вошли историки, журналисты и общественные деятели, предложила в качестве возможных вариантов назвать аэропорт в честь Михаила Лермонтова, Александра Куприна или Василия Ключевского.

Директор аэропорта Пензы Юрий Осколков признался, что лично сам будет голосвать за имя Лермонтова. Сейчас в международной классификации у местной авиагавани всего три буквы PNZ, а хочется чего-то более поэтического. Самолеты с великими именами Илья Муромец или Максим Горький уже летают, так почему бы им не приземляться в аэропортах с великими именами.

В Пензе имя Лермонтова носят одна из центральных улиц, сквер, областная библиотека, любят его и местные предприниматели, называя им жилые апартаменты, рестораны, банкетные залы и даже конфеты. В Пензенской области прошли детские годы классика, а в сохранившемся имении бабушки в Тарханах находится захоронение поэта, куда ежегодно приезжают тысячи туристов.

- Будет замечательно, если пензенцы примут решение о присвоении аэропорту имени Михаила Лермонтова. Это имя международного масштаба, известное далеко за пределами России, и знакомое каждому жителю нашей страны. А сама идея своевременная и интересная, - говорит глава региона Иван Белозерцев.

Глава региона выразил мнение, что реализация проекта даст только плюсы: это патриотическое воспитание, популяризация истории и культуры России, и продвижение региона.

Правда, на Лермонтова также претендует аэропорт Минеральных вод. Поставить точку в затянувшемся споре смогут жители. Историческое решение зависит от каждого голоса.



Кстати

В Самаре аэропорту Курумоч предложили присвоить одно из 12 исторических имен. Среди них основоположник космонавтики Сергей Королев, художник Илья Репин, легендарный кинорежиссер Эльдар Рязанов и революционный вождь Владимир Ленин. Аэропорт Ульяновска уже носит имя в честь писателя Николая Карамзина, уроженца Симбирской губернии. Его имя присвоили в 2011 году распоряжением губернатора. Новый международный аэропорт Саратова, строительство которого будет завершено в 2019 году, назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина.

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Проголосовать за понравившийся вариант все желающие смогут с 12 по 30 ноября на сайте: великиеимена.рф