В Красноярске поезд насмерть сбил женщину с ребенком

В Красноярске скорый поезд совершил смертельный наезд на женщину и маленького ребенка, сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО.

ЧП произошло сегодня, 2 ноября, около 10 часов утра по местному времени на станции Базаиха.

Как рассказала "РГ" представитель ведомства Ирина Карзова, сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

- Личность женщины установлена, это жительница Красноярского края 1951 года рождения. Личность ребенка устанавливается. Пока известно, что это девочка на вид 4-5 лет, - сообщила Ирина Карзова.

По данным следствия, женщина с малышкой переходила пути в неустановленном месте, несмотря на то, что поблизости находился виадук. Машинист применил экстренное торможение, но оно не помогло.