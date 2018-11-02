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02.11.2018 09:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске поезд насмерть сбил женщину с ребенком

Текст: Надежда Столярчук

В Красноярске скорый поезд совершил смертельный наезд на женщину и маленького ребенка, сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО.

На Дону товарный поезд сбил женщину с двумя детьми

ЧП произошло сегодня, 2 ноября, около 10 часов утра по местному времени на станции Базаиха.

Как рассказала "РГ" представитель ведомства Ирина Карзова, сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

- Личность женщины установлена, это жительница Красноярского края 1951 года рождения. Личность ребенка устанавливается. Пока известно, что это девочка на вид 4-5 лет, - сообщила Ирина Карзова.

По данным следствия, женщина с малышкой переходила пути в неустановленном месте, несмотря на то, что поблизости находился виадук. Машинист применил экстренное торможение, но оно не помогло.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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