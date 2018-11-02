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02.11.2018 11:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске предложили наградить сломавшего шлагбаум врача "скорой"

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Депутаты Госдумы предложили не наказывать, а наградить врача частной скорой помощи, сломавшего шлагбаум, чтобы спасти пациента. Об этом сообщает РИА Новости.

На защиту доктора встали также жители Новосибирска. Горожане требуют оставить в покое медика, выполнявшего свой профессиональный долг.

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- На протяжении нескольких дней к нам в клинику звонят новосибирцы и говорят, что полностью поддерживают нас в сложившейся ситуации, - рассказал "РГ" главный врач медицинского учреждения Вячеслав Ярушкин.

Инцидент, произошедший в одном из дворов Новосибирска со "скорой помощью" вызвал общественный резонанс. Врач частной "неотложки" Валерий Гаврилюк спешил по вызову к пациенту. У больного было подозрение на внутренне кровотечение, и он нуждался в экстренной госпитализации. Однако карета "скорой" попасть во двор не смогла - въезд был перегорожен шлагбаумом. Гаврилюк не стал терять время. Он выскочил из машины и вручную поднял стрелку шлагбаума, сломав механизм. Пациента спасли.

Впрочем, жильцов дома по улице Державина действия врача возмутили. Соседи опубликовали в интернете запись происшествия с камер видеонаблюдения и обратились в клинику с претензией.

- Они потребовали возместить ущерб за порчу нашим сотрудником общедомового имущества, - говорит Вячеслав Ярушкин. - Согласно претензии клиника должна заплатить 2500 рублей за ремонт шлагбаума и 700 рублей за экспертизу.

Между тем симпатии пользователей интернета оказались на стороне сломавшего шлагбаум доктора Гаврилюка. "Человеческая жизнь дороже железяки", - пишут в комментариях горожане. Валерий Гаврилюк в случившемся также не раскаивается. Врач заявил, что и дальше будет ломать шлагбаумы если понадобится кого-нибудь спасти. Ведь он давал клятву Гиппократа. Однако после поднявшегося ажиотажа он был вынужден уйти в административный отпуск.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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- Мы не собираемся штрафовать доктора и считаем, что он действовал правильно, - говорят в клинике. - В настоящее время в сложившейся ситуации разбираются наши юристы.

- Отношение жителей Новосибирска к сотрудникам "скорой" изменилось в лучшую сторону, - рассказывает главный врач Ярушкин. - Раньше на врачей "неотложки" нередко с кулаками бросались автомобилисты, не желающие пропускать машину с мигалками. Теперь же водители уступают нам дорогу. Видимо, повлияли публикации в прессе. На некоторых машинах приклеены даже специальные стикеры "Я пропускаю "скорую". Но появилась новая беда - шлагбаумы. Поездка по вызову к больному порой превращается в настоящее преодоление полосы препятствий. Из-за "баррикад" во дворах мы добираемся по нужному адресу не за три минуты, как раньше, а за тридцать.

На перегороженные дворы сетуют и сотрудники муниципальной "скорой". По закону одним из условий установки ограждений является беспрепятственный доступ автомобилей экстренных служб. Но почти повсеместно это правило не выполняется. Порой доходит до смешного - кареты "неотложки" не могут не только заехать во двор, но и выехать из него вместе с больным. Что говорить - бывают случаи, когда медики предпочитают "не лезть на баррикады". И терпеливо ждут, когда найдется "ответственный за шлагбаум" и откроет проезд, несмотря на то, что промедление может привести к ухудшению самочувствия больного.

- Требующие оштрафовать доктора жильцы, наверное, не задумывались о том, что в следующий раз срочная помощь может понадобиться кому-то из их близких, - пишут пользователи интернета.

Депутаты Госдумы надеются, что губернатор Новосибирской области согласится с вышеизложенными доводами и выступит на стороне врача скорой помощи.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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