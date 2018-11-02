В Омске после реконструкции открыли театр "Галерка"

В Омске завершили реконструкцию театра "Галерка". Новоселье планировали справить давным-давно, но из-за проблем с финансированием объект попал в список долгостроев. Сегодня в обновленном театре состоится первый спектакль.

- Я безумно рад, что это, наконец, произошло. Тринадцать лет нам приходилось скитаться по чужим подмосткам. И вот теперь мы обрели крышу над головой, - признался "РГ" художественный руководитель "Галерки" Владимир Витько.

Новое здание театра - в стиле русский модерн. Зрительный зал рассчитан на 300 мест, имеет подвижную сцену, оснащенную несколькими внешними занавесами и одним внутренним, на котором изображены портреты классиков русской литературы.

Потолок украшает огромная 300-килограммовая хрустальная люстра. В партере - стильные кресла.

- Очень удобные, я сам их выбирал, - признается Владимир Витько. - Их привезли из Ставрополя. Отличное европейское качество и российская цена.

На втором этаже театра - зеленое фойе, где планируют проводить художественные вернисажи. Плюс два репетиционных зала с дубовым паркетом. Двенадцать гримировочных комнат. Студия хореографии, швейный и бутафорский цеха. Просторный гардероб, два буфета, билетные кассы. Все билеты проданы на две недели вперед.

Сегодня при аншлаге в новой "Галерке" дают поэтический спектакль "Сергей Есенин".

По словам художественного руководителя, сразу после новоселья коллектив театра приступит к репетициям двух классических премьер: "За двумя зайцами погонишься" и "Женитьба Бальзаминова", которые зрители увидят в начале 2019 года.

Справка "РГ"

Новое здание "Галерки" расположено в промышленном районе Омска на месте бывшего Дворца культуры оборонного завода. В начале девяностых ДК передали театру, а в начале века решили полностью переделать. Сроки сдачи постоянно переносили. Планировали открыть театр к 300-летию Омска в 2016-м году, но вновь помешали финансовые проблемы. В этом году руководству региона их удалось решить. Реконструкция "Галерки" обошлась бюджету почти в 530 миллионов рублей. Штат сотрудников вырос в полтора раза и теперь составляет 183 человека.