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02.11.2018 09:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье в ДТП с микроавтобусом пострадали четыре человека

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае в результате лобового столкновения пассажирской "Газели" и легкового автомобиля в больницу попали четыре человека. Об этом в пятницу сообщили в краевом управлении ГИБДД.

В Астрахани в результате ДТП с маршруткой пострадали пять человек

Инцидент произошел поздним вечером. По предварительной версии водитель ВАЗ 2107 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там автомобиль лоб в лоб столкнулся с пассажирской Газелью, которая развозила работников одной из организаций по домам.

В аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса. У всех незначительные травмы - ушибы и ссадины. Оба водителя в ДТП не получили ранений.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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