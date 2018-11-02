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02.11.2018 11:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане двое детей и взрослый пострадали при взрыве в теплице

Текст: Елена Мелихова (Махачкала)

В дагестанском селе Уллубий Аул произошло ЧП, в результате которого травмы получили три человека. Они доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МЧС.

В Перми восстановлен жилой дом, пострадавший от взрыва газа

- В 08.30 в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в населенном тепличном хозяйстве произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. На место тут же выдвинулись наши специалисты, - уточнили в ведомстве.

Как передает Интерфакс, по данным Минздрава, двое из пострадавших - дети. Все они граждане Узбекистана, которые работали в парниках. Взрыв произошел из-за утечки газа. Пострадавшим оказывается профессиональная медицинская помощь в профильном стационаре.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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