В Дагестане двое детей и взрослый пострадали при взрыве в теплице

В дагестанском селе Уллубий Аул произошло ЧП, в результате которого травмы получили три человека. Они доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МЧС.

- В 08.30 в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в населенном тепличном хозяйстве произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. На место тут же выдвинулись наши специалисты, - уточнили в ведомстве.

Как передает Интерфакс, по данным Минздрава, двое из пострадавших - дети. Все они граждане Узбекистана, которые работали в парниках. Взрыв произошел из-за утечки газа. Пострадавшим оказывается профессиональная медицинская помощь в профильном стационаре.