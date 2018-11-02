В Ингушетии найдены артефакты бронзовой эпохи

Вдоль федеральной автомагистрали "Кавказ", проходящей по территории республики, обнаружены ценные предметы древности.

На артефакты наткнулись строители во время реконструкции этого участка трассы. Находка - различные украшения и детали оружия - относится к эпохе поздней бронзы.

Как считают в республиканском археологическом центре имени Евгения Крупнова, они - часть захоронений, найденных в этом месте. Скорее всего, здесь погребли представителей воинской знати. Археологи достали из земли наконечники стрел, копья, мечи, части другого оружия, а, кроме того, бронзовые гривны, керамика и фибулы.

Обнаруженные в районе ингушского села Яндаре погребальные комплексы, видимо, связаны с позднекобанской археологической культурой. В них могут находиться останки и вещи воинов, живших более двух тысяч лет назад (!).

В археологическом центре уточнили, что кобанская культура существовала в XIII/XII - IV веках до нашей эры. Относящиеся к ней памятники обнаружены по обе стороны центральной части Главного Кавказского хребта.