В КЧР памятным шествием почтили жертв депортации 1943 года

В Карачаево-Черкесии состоялось памятное шествие, посвященное жертвам депортации карачаевского народа в 1943 году. Акции памяти и религиозные службы по погибшим в годы изгнания в Средней Азии прошли также в других населенных пунктах республики и на Ставрополье.

"Сегодня, в первую очередь, мы обращаемся к нашим старшим, которые стали свидетелями тех черных дней, к тем, кто помнит испытания, выпавшие на долю карачаевского народа. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, а всем нам - мира и добра! И пусть подобные трагедии не повторятся больше никогда", - говорится в обращении главы республики Рашида Темрезова.

В память о погибших в Казахстане и Киргизии будут установлены памятники репрессированным жителям КЧР.

В Карачаевске на главную улицу города вышли несколько тысяч человек, которые несли в руках таблички с именами и фотографиями родных и близких. Памятное шествие прошло от центра города до Мемориала жертвам депортации карачаевского народа. Затем все фотографии были закреплены на Стене памяти, установленной в Карачаево-Черкесском государственном университете имени Алиева.

Ветеран труда, кандидат философских наук Шарафатдин Узденов отметил, что депортация - это не только трагедия, но еще и история о благородстве, достоинстве и мужестве людей, которые, несмотря на все трудности и лишения не были сломлены и не пали духом.

- В короткий срок жители Киргизии и Казахстана прониклись уважением и любовью к переселенцам - невинным жертвам и великим труженикам. Как было не уважать, например, девчушек Нузулу Кубанову, Патию Шидакову, Тамару Абдулаеву, которые получали неслыханные урожаи сахарной свеклы, за что были удостоены высших наград государства - орденов Ленина и звания Героев социалистического труда, - рассказывает Узденов.

Он напомнил, что многие карачаевцы проявили героизм на фронтах Великой Отечественной войны. С фашистами сражалось более 16 тысяч воинов-карачаевцев, из них девять тысяч - погибли. В годы войны 11 карачаевцев стали Героями Советского Союза, но многие не получили награды за принадлежность к репрессированному народу. Уже в 60-е годы по ходатайству Белорусской ССР президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Советского Союза и партизану Осману Касаеву.

Спустя многие годы звания Героя России были удостоены еще девять карачаевцев-ветеранов.

Справка "РГ"

2 ноября 1943 года началась депортация карачаевского народа. Всего было выселено 69 267 человек, в том числе 36 670 детей. Карачаевцы были расселены на огромном пространстве от Северного Казахстана до предгорий Памира, более чем в 480 населенных пунктах. За годы изгнания скончались свыше 43 тысяч человек. В 1957 году карачаевцы вернулись на родину. Сейчас в Карачаево-Черкесии проживает порядка 20 тысяч пострадавших от политических репрессий и реабилитированных граждан.