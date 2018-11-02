В трех ингушских селах откроются новые дома культуры

В сельских поселениях Долаково, Гази-Юрт и Али-Юрт Назрановского района республики построены новые Дома культуры. В них будут не только проводить культурно-массовые мероприятия, но и обучать селян народным ремеслам.

Кроме концертного зала на 200 мест, предусмотрены гримерные и другие вспомогательные помещения. ДК многофункциональные, в них заработают студия вокала, кружки для занятий изобразительным и декоративно-прикладным искусством, хореографией, библиотека.

По словам премьер-министра Ингушетии Зялимхана Евлоева, в новых домах культуры молодежь сможет развить свои таланты. В регионе, где в сельской местности проживает около 60 процентов населения, такие культурные заведения служат центром творческой и общественной жизни.

- Задача власти - помочь молодым реализовать себя, выявить способности. Это возможно, когда есть условия, сейчас они созданы, - считает Зялимхан Евлоев.

Он отметил, что Ингушетия в числе тех регионов России, которым оказывается масштабная федеральная поддержка в строительстве сельских ДК. Три новых из них возведены в рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России". В них, кстати, трудоустроятся 60 местных жителей.