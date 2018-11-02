Названы лучшие города для событийного туризма на ноябрьские праздники

Фестиваль Света в Петербурге признан лучшим событием для туристов, которые собираются отправиться в путешествие в ноябрьские праздники, сообщает агентство "ТурСтат".

Уникальное лазерное шоу проводится в Петербурге ежегодно, но каждый раз для него выбирают новую площадку. В этот раз Фестиваль Света пройдет у СКК "Петербургский" с 3 по 5 ноября.

Изображение будет транслироваться прямо на стены комплекса. Параллельно световые инсталляции устроят в Московском парке Победы.

На втором месте по популярности у туристов Фестиваль литературы в Нижнем Новгороде и в селе Большое Болдино. С 3 по 5 ноября здесь соберутся представители более 40 национальностей из 25 регионов России. В программе концерты, встречи, открытые лекции.

А в Воронеже 3 и 4 ноября пройдет этнографический фестиваль "На Казанскую", на его площадках выступят самые известные фольклорные коллективы со всей страны.

На четвертом месте рейтинга фестиваль кинокомедий "Улыбнись, Россия", который пройдет в Туле с 3 по 9 ноября. Замыкает пятерку самых популярных событий "Ноябрьфест" в Ялте. Туристов ждут дегустации, мастер-классы и редкие гастрономические сеты.