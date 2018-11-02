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02.11.2018 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калининградом в море утонул дайвер-янтарщик

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

41-летний калининградец, промышлявший нелегальным выловом янтаря в Балтийском море, утонул в районе поселка Янтарный.

Трагедия произошла 2 ноября около 10 часов, сообщили в следственном управлении СК России по Калининградской области. Как установило следствие, мужчина вместе со своими друзьями занимался дайвингом в морской акватории.

Фото: пресс-служба МВД по Калининградской области
Под Калининградом в море задержали нелегальных ловцов янтаря

Выйдя на берег в заранее оговоренное время, аквалангисты недосчитались одного из товарищей. Они организовали поиски и обнаружили пропавшего в толще воды без признаков жизни. По предварительным данным следствия, мужчина не смог подняться на поверхность из-за того, что в его баллоне закончился кислород.

Следователи завершили осмотр места происшествия, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Продолжается проверка всех обстоятельств трагедии, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Информацию о том, что погибший входил в число нелегальных добытчиков янтаря, сообщил на своей странице в соцсети глава Янтарного Алексей Заливатский. С тех пор, как в прошлом году было ужесточено наказание за самовольную добычу янтаря, многие "черные" янтарщики, которые до этого выкапывали солнечный камень на суше, стали промышлять в море. Однако этот способ также является административным правонарушением.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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