Под Калининградом в море утонул дайвер-янтарщик

41-летний калининградец, промышлявший нелегальным выловом янтаря в Балтийском море, утонул в районе поселка Янтарный.

Трагедия произошла 2 ноября около 10 часов, сообщили в следственном управлении СК России по Калининградской области. Как установило следствие, мужчина вместе со своими друзьями занимался дайвингом в морской акватории.

Выйдя на берег в заранее оговоренное время, аквалангисты недосчитались одного из товарищей. Они организовали поиски и обнаружили пропавшего в толще воды без признаков жизни. По предварительным данным следствия, мужчина не смог подняться на поверхность из-за того, что в его баллоне закончился кислород.

Следователи завершили осмотр места происшествия, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Продолжается проверка всех обстоятельств трагедии, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Информацию о том, что погибший входил в число нелегальных добытчиков янтаря, сообщил на своей странице в соцсети глава Янтарного Алексей Заливатский. С тех пор, как в прошлом году было ужесточено наказание за самовольную добычу янтаря, многие "черные" янтарщики, которые до этого выкапывали солнечный камень на суше, стали промышлять в море. Однако этот способ также является административным правонарушением.