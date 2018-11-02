Раненый на станции "Беллинсгаузен" полярник доставлен в Петербург

В одну из больниц Северной столицы доставили полярника, получившего на антарктической станции "Беллинсгаузен" удар ножом. Нанес его, напомним, коллега пострадавшего - инженер Сергей Савицкий, которому уже предъявлено обвинение в попытке убийства.

Первоначально получившего тяжелое ранение полярника экстренно госпитализировали в клинику в Южной Америке (Чили), однако несколько дней назад он самолетом прибыл в Санкт-Петербург, где теперь и будет продолжать лечение. - Он еще должен быть под медицинским наблюдением, но жизнь его вне опасности. Насколько я знаю, он уже не в больнице, но речи о том, чтобы вернуться в Антарктиду, не идет, - приводит слова директора Арктического и Антарктического НИИ Александра Макарова "Интерфакс".

Также Макаров отметил, что после случившегося специалисты будут думать, "как можно усилить поддерживающую составляющую для полярников", так как "к сожалению, такие ЧП бывают".

Сейчас, по сообщениям объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Сергей Савицкий заключен под домашний арест до 8 декабря. По версии следствия, повздорили мужчины 9 октября около трех часов дня в столовой антарктической станции, где "Савицкий умышленно нанес потерпевшему не менее одного удара в туловище".