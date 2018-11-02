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02.11.2018 12:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Архангельске бывшего борца с коррупцией обвинили во взяточничестве

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Бывшему заместителю начальника управления по борьбе с коррупцией УМВД по Архангельской области предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По этому же уголовному делу проходят двое бывших полицейских, которые перешли в бизнес.

Они обвиняются в посредничестве в получении взятки, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Лесной бизнес Поморья с января находился под пристальным вниманием правоохранительных органов. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции проверяло ряд предприятий. В оперативных целях их ограничили в совершении сделок.

Фото: depositphotos.com
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По данным следствия, заместитель начальника антикоррупционного управления предложил руководству одного из "лесных" предприятий сделку: он предоставляет бизнесменам служебную информацию о ходе проверки, а они за это передают ему три миллиона рублей. В случае несогласия полицейский пригрозил продлить ограничение сделок. Это могло привести к серьезным убыткам и даже банкротству предприятия, поэтому его руководство согласилось на дачу взятки.

Деньги передали через двух бывших полицейских, которые перешли в коммерческую организацию. Они же помогли своему экс-начальнику выйти на руководство предприятия. При передаче взятки всю компанию задержали.

Уголовное дело возбудили по материалам РУФСБ и службы собственной безопасности полиции. Обвиняемый в получении взятки и один из предполагаемых посредников отрицают свою вину, суд поместил их под стражу. Второй обвиняемый в посредничестве сотрудничает со следствием и находится под домашним арестом.

- К сожалению, это далеко не первое уголовное дело в отношении сотрудников антикоррупционного подразделения, которым в силу должностных обязанностей надлежит бороться с коррупцией, - отметила старший помощник руководителя СУ СК по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева.

В 2014 году бывший начальник УЭБиПК регионального УМВД, подчиненным которого был обвиняемый по нынешнему уголовному делу, отправился в колонию за дачу взятки сотруднику полиции, проверявшему фирму его знакомого бизнесмена. А в 2017 году в Поморье сразу пятнадцать бывших сотрудников различных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции были осуждены за крышевание игорного бизнеса.

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