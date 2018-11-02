Житель Череповца подал в суд на ресторан за салат "без любви" повара

Череповецкий городской суд оставил без удовлетворения иск местного гурмана, который потребовал с ресторана восемь тысяч рублей морального вреда. Горожанина смутило меню, где указывалось, что блюда приготовлены с любовью, а в списке ингредиентов он ее найти не смог.

Как следует из текста решения Череповецкого городского суда, в меню в графе "состав блюда" действительно фигурировал компонент "любовь повара". Также в спорный салат были добавлены апельсин, шампиньоны, красный лук, утиное филе, руккола, болгарский перец, кедровые орехи, листья салата.

Представитель ресторана пояснил, что "любовь повара" - это не эфемерный термин, а всего лишь заправка. Заведение раскрыло ее состав. Оказалось, что любовь повара включает в себя горчицу, винный укус, подсолнечное масло, мед и специи.

Тем самым представитель ресторана опроверг обвинения в том, что потребителям была предоставлена недостоверная информация. Суд с позицией предпринимателя не согласился, а у гурмана есть месяц, чтобы обжаловать это решение в Вологодском областном суде.