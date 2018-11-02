Новости

В музее, где гость повредил картину Дали, написали заявление в полицию 14:41
Рыба по льготным ценам появится в магазинах Приморского края 14:35
Собянин: Станция метро "Беломорская" будет достроена до конца года 14:35
Эксперт поддержал планы МВД отменить знак "Шипы" 14:32
В Уфе арестовали двоих экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании 14:32
Видео: В какой валюте лучше хранить сбережения? 14:30
В Иране от некачественного алкоголя умерли более 80 человек 14:25
Под Калининградом в море утонул дайвер-янтарщик 14:25
Видео: Кто издавал посторонние звуки в телетрансляции "Формулы-1" 14:21
Матвиенко о ситуации с Вышинским: Пора прекратить это Средневековье 14:18
Трамп признался, как часто говорит правду 14:13
Раненый на станции "Беллинсгаузен" полярник доставлен в Петербург 14:13
Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебскую область 14:11
СМИ: Самолет вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над РФ 14:04
Житель Череповца подал в суд на ресторан за салат "без любви" повара 13:59
Зидан - фанатам "Ювентуса": Надеюсь скоро встретиться с вами в Турине! 13:55
СК РФ завершил расследование дела экс-мэра Нижнего Новгорода 13:54
Видео: на Камчатке заключенные сняли мультфильм про лебедя-наркомана 13:45
В Кремле назвали непростой ситуацию в центре Хруничева 13:37
Ярославский СК проверит факт избиения осужденных в Угличе 13:36
Видео: вышел новый официальный клип The Beatles 13:30
В Казани из-за задымления в колледже эвакуировали 300 человек 13:27
На Кубани полицейские четыре часа искали заснувших в сарае детей 13:27
Названы лучшие города для событийного туризма на ноябрьские праздники 13:27
ЦОДД рекомендовал автомобилистам выезжать после завтрака 13:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
02.11.2018 13:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Череповца подал в суд на ресторан за салат "без любви" повара

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

Череповецкий городской суд оставил без удовлетворения иск местного гурмана, который потребовал с ресторана восемь тысяч рублей морального вреда. Горожанина смутило меню, где указывалось, что блюда приготовлены с любовью, а в списке ингредиентов он ее найти не смог.

Фото: depositphotos.com
Новгородский кот выдал приставам алиментщика

Как следует из текста решения Череповецкого городского суда, в меню в графе "состав блюда" действительно фигурировал компонент "любовь повара". Также в спорный салат были добавлены апельсин, шампиньоны, красный лук, утиное филе, руккола, болгарский перец, кедровые орехи, листья салата.

Представитель ресторана пояснил, что "любовь повара" - это не эфемерный термин, а всего лишь заправка. Заведение раскрыло ее состав. Оказалось, что любовь повара включает в себя горчицу, винный укус, подсолнечное масло, мед и специи.

Тем самым представитель ресторана опроверг обвинения в том, что потребителям была предоставлена недостоверная информация. Суд с позицией предпринимателя не согласился, а у гурмана есть месяц, чтобы обжаловать это решение в Вологодском областном суде.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали непростой ситуацию в центре Хруничева
На Украине задержали следовавшее из РФ в Бельгию судно
Власти Керчи опровергли невыплату матпомощи пострадавшей в колледже
"Роскосмос" и НАСА пересмотрят логику проведения экспериментов на МКС
В США впервые за пять лет совершили казнь на электрическом стуле