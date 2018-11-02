Актер Сергей Романович представил в Астрахани свою коллекцию

В Астрахани состоялось открытие восьмого сезона "Каспийской недели моды". На этот раз эпицентром модной жизни стал Театр оперы и балета. География собравшихся на выставку участников - модельеров и дизайнеров была очень разнообразна - Бразилия, Австрия, Украина, Вьетнам, Грузия, Швейцария, Иран, а также регионы России.

Открылась "Каспийская неделя моды" презентацией молодежной коллекции Borz by известного актера Сергея Романовича. Он привез в Астрахань свои толстовки, худи и платья объемного кроя, выполненные с изображением волка.

А дизайнер Елена Ткачева покорила зрителе коллекцией детской одежды "Гимназистки". Девочки-модели словно сошли со страниц любимых старых книг.

В течение пяти вечерних показов зрителям, часть которых - потенциальные покупатели, а другая часть - профессионалы: байеры, стилисты, маркетологи, - будут представлены самые модные коллекции одежды.

- Это универсальное деловое пространство, привлекательное для международного политического, культурного и бизнес-сообщества. Из регионального однодневного события Каспийская неделя моды выросла в международную успешную площадку, объединяющую специалистов со всего мира, - сообщили "РГ" в оргкомитете выставки.