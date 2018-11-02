На Кубани уставшая от брака женщина заказала убийство мужа

В Красноармейском районе Кубани следователи возбудили уголовное дело в отношении 59-летней женщины, которая обвиняется в подстрекательстве к убийству по найму. Пенсионерка обратилась к своему знакомому с просьбой подыскать киллера, чтобы избавиться от 52-летнего супруга. При этом супруга сослалась, как рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, на запутанность отношений и усталость от брака.

По информации ведомства, знакомый согласился помочь, но сразу рассказал о намерениях женщины в полиции. В результате роль наемного убийцы исполнил правоохранитель. На встрече с ним обвиняемая подтвердила свое желание избавиться от мужа и передала задаток в сумме 10 тысяч рублей.



"В дальнейшем было инсценировано убийство предполагаемой жертвы. В качестве доказательства женщине были предоставлены фотографии убитого. Полагая, что супруг мертв, злоумышленница в соответствии с ранее достигнутой договоренностью передала исполнителю подписанный договор купли-продажи своего автомобиля ВАЗ-21120, после чего ее дальнейшие действия были пресечены", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

В настоящее время обвиняемая заключена под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.