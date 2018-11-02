На Кубани полицейские четыре часа искали заснувших в сарае детей

В Темрюкском районе Краснодарского края сотрудники полиции четыре часа искали двух пропавших школьников шести и восьми лет. Как выяснилось, дети заснули в одной из хозпостроек на соседней улице.

- Сообщение о пропаже ребят поступило вчера около 22.00. Весь личный состав полиции был поднят по сигналу "Общий сбор". Создали 12 поисковых групп из числа наиболее опытных сотрудников, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Обследовали строящиеся и заброшенные здания, а также прилегающие к ним территории, изучили записи с установленных в районе проживания несовершеннолетних камер видеонаблюдения. Около двух часов ночи полицейские нашли спящих детей в одном из сараев поблизости.

Несовершеннолетних передали матери. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.