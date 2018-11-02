В Ростове запланировали расчистку русла Темерника

В Ростове в 2019 – 2020 годах планируется расчистить 8,5 километров Темерника. Для области, с ее засушливым климатом, малоснежной зимой и продолжительным жарким летом, состояние малых рек имеет особое значение.

Однако их благополучие часто ставится под удар интенсивной антропогенной нагрузкой. Иллюстрацией этого является малая река Темерник, протекающая, в том числе, и по территории южной столицы.

Чтобы преодолеть негативные последствия антропогенного воздействия, донские власти решили не только реабилитировать Темерник, но и сформировать на прибрежных территориях экологический парк. На эти цели власти Ростовской области направят 397 миллионов рублей.

- Удалось добиться выделения средств из федерального бюджета - почти 82 миллиона рублей. Эти средства пойдут на расчистку русла. Область тоже не остается в стороне - из областной казны на экологическую реабилитации реки Темерник планируется выделить более 315 миллионов рублей, - сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров на заседании рабочей группы по реализации проекта по экологической реабилитации реки Темерник.

Дорожная карта мероприятий по реабилитации реки Темерник с обустройством в прибрежной зоне непрерывного экологического парка была утверждена губернатором области Василием Голубевым в конце 2017 года. Проект рассчитан на пять лет.

Он включает в себя мероприятия экологического надзора, государственного мониторинга, строительство очистных сооружений ливневых сточных вод, капитальный ремонт гидротехнических сооружений и многое другое.

На заседании рабочей группы главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский представил основные этапы градостроительного формирования прибрежных территорий реки Темерник. Первый этап - разработка проекта планировки практически завершен. На представленном проекте уже четко просматриваются элементы будущего экопарка - границы территорий общего пользования, парковых зон, детских площадок, велодорожек и пешеходных троп.

-Цель программы не только расчистить русло, но и превратить реку в один из важнейших элементов природно-экологического каркаса Ростова, создать уникальную зеленую зону внутри города, - подчеркнул Виктор Гончаров.

Члены рабочей группы также обсудили результаты прошедшего в начале октября в Ростове первого межрегионального общественного форума "Малые реки в больших городах: эволюция сосуществования", посвященного вопросам и проблемам управления проектами реабилитации малых рек, в том числе реки Темерник, ликвидации источников загрязнения городских водоёмов, опыту архитектурного проектирования прибрежных территорий и вовлечению волонтёров в реализацию экологических проектов.

Участники заседания пришли к выводу о необходимости проводить такой форум регулярно, например раз в два года. Это позволит привлечь к реабилитации Темерника как значительный научный потенциал, так и опыт других регионов, в том числе и международный, по реализации таких проектов.

- При успешной реализации наш проект по экологической реабилитации реки Темерник может стать брендом и визитной карточкой не только этого форума, но и всего города Ростова, - отметил председатель правления автономной некоммерческой организации "Парк Темерник" Николай Бритвин.