В Севастополе Росгвардия обезвредила артснаряд у торгового центра

В Севастополе всего в 30 метрах от торгового центра саперы Росгвардии ликвидировали угрозу взрыва 122-миллиметрового осколочно-фугасного артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Севастополю.

Снаряд был найден во время возведения подземного паркинга торгового центра. К месту возможного ЧП были направлены бойцы инженерно-технической группы спецподразделения ОМОН "Беркут" Управления Росгвардии по Севастополю. Они распознали артснаряд, который широко использовались в советских короткоствольных гаубицах. Боеприпас прошел канал ствола орудия, но по неизвестной причине не разорвался.

По мнению взрывотехников, боеприпас представлял серьезную опасность для посетителей торгового центра и близлежащих домов, потому что в случае детонации радиус разлета осколков у него достигает более 300 метров.

Саперы ОМОНа вместе с сотрудниками МЧС оперативно отвезли боеприпас на тактический полигон, где он был успешно ликвидирован.