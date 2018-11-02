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02.11.2018 17:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе Росгвардия обезвредила артснаряд у торгового центра

Текст: Илья Изотов (Севастополь)
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю

В Севастополе всего в 30 метрах от торгового центра саперы Росгвардии ликвидировали угрозу взрыва 122-миллиметрового осколочно-фугасного артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Севастополю.

В Севастополе найдены немецкие артиллерийские снаряды

Снаряд был найден во время возведения подземного паркинга торгового центра. К месту возможного ЧП были направлены бойцы инженерно-технической группы спецподразделения ОМОН "Беркут" Управления Росгвардии по Севастополю. Они распознали артснаряд, который широко использовались в советских короткоствольных гаубицах. Боеприпас прошел канал ствола орудия, но по неизвестной причине не разорвался.

По мнению взрывотехников, боеприпас представлял серьезную опасность для посетителей торгового центра и близлежащих домов, потому что в случае детонации радиус разлета осколков у него достигает более 300 метров.

Саперы ОМОНа вместе с сотрудниками МЧС оперативно отвезли боеприпас на тактический полигон, где он был успешно ликвидирован.

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