В Сочи против экс-судьи возбудили дело о посредничестве во взятке

Председателем следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи Лазаревского района города Сочи, которого подозревают в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

- По версии следствия, судья удовлетворил гражданский иск о признании недействительной сделки по переуступке права по договору аренды земельного участка. Не согласный с решением суда мужчина обратился к знакомому адвокату для его обжалования, а адвокат в свою очередь пришел к мировому судье, который предложил договориться с должностными лицами об отмене решение за два миллиона рублей, - рассказали в СК РФ. - Позже сумма выросла до 3,5 миллионов, так как часть денег адвокат и сам судья решили оставить себе.

Как выяснилось, в отношении фигурирующего в этой незаконной сделке адвоката также возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.