Власти Керчи опровергли невыплату матпомощи пострадавшей в колледже

Администрация Керчи опровергла распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что пострадавшей при нападении на Керченский политехнический колледж Наталье Калиниченко отказали в предоставлении материальной помощи из бюджета.

В мэрии сообщили, что Наталья в крайне тяжелом состоянии была направлена в Москву в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии. Для родителей и родственников всех пострадавших, оказавшихся в такой ситуации, Совмин Крыма в кратчайшие сроки организовал бесплатный проезд к месту лечения детей с предоставлением бесплатного проживания и транспортного обеспечения.

- Отцу Натальи Калиниченко через два дня после трагедии, 19 октября, в администрации Керчи было предложено отправится в лечебное учреждение к дочери, от чего он отказался, - рассказали в администрации. - Но с учетом сложившейся ситуации Наталья сама попросила, чтобы к ней приехал отец. Юрий Константинович был вновь проинформирован об этой просьбе дочери 21 октября и дал согласие на его отправку к ней.

25 октября Юрий Калиниченко прилетел в Москву, для чего ему приобрели бесплатный авиабилет и обеспечили бесплатное проживание в столице. Что же касается причитающихся из бюджета выплат, то деньги семье были перечислены сразу после предоставления в органы соцзащиты всех необходимых документов, в том числе заявления дочери. Заминка возникла именно из-за того, что последний документ был подан с опозданием. Но как только он был написан, сумма была зачислена на счет девочки в полном объеме. Таким образом, отцу и самой Натальи Калиниченко оказывается всесторонняя помощь.

В то же время в правительстве Крыма "РГ" сообщили, что семьи всех пострадавших при трагедии в керченском колледже уже получили выплаты из бюджета РК на общую сумму 26 миллионов рублей из расчета по 500 тысяч на человека. Еще по одному миллиону рублей выплачены семьям погибших.