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02.11.2018 12:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Керчи опровергли невыплату матпомощи пострадавшей в колледже

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Администрация Керчи опровергла распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что пострадавшей при нападении на Керченский политехнический колледж Наталье Калиниченко отказали в предоставлении материальной помощи из бюджета.

В мэрии сообщили, что Наталья в крайне тяжелом состоянии была направлена в Москву в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии. Для родителей и родственников всех пострадавших, оказавшихся в такой ситуации, Совмин Крыма в кратчайшие сроки организовал бесплатный проезд к месту лечения детей с предоставлением бесплатного проживания и транспортного обеспечения.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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- Отцу Натальи Калиниченко через два дня после трагедии, 19 октября, в администрации Керчи было предложено отправится в лечебное учреждение к дочери, от чего он отказался, - рассказали в администрации. - Но с учетом сложившейся ситуации Наталья сама попросила, чтобы к ней приехал отец. Юрий Константинович был вновь проинформирован об этой просьбе дочери 21 октября и дал согласие на его отправку к ней.

25 октября Юрий Калиниченко прилетел в Москву, для чего ему приобрели бесплатный авиабилет и обеспечили бесплатное проживание в столице. Что же касается причитающихся из бюджета выплат, то деньги семье были перечислены сразу после предоставления в органы соцзащиты всех необходимых документов, в том числе заявления дочери. Заминка возникла именно из-за того, что последний документ был подан с опозданием. Но как только он был написан, сумма была зачислена на счет девочки в полном объеме. Таким образом, отцу и самой Натальи Калиниченко оказывается всесторонняя помощь.

В то же время в правительстве Крыма "РГ" сообщили, что семьи всех пострадавших при трагедии в керченском колледже уже получили выплаты из бюджета РК на общую сумму 26 миллионов рублей из расчета по 500 тысяч на человека. Еще по одному миллиону рублей выплачены семьям погибших.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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