"Автомобилист" одержал в КХЛ шестую победу подряд

Очередная победная серия екатеринбургского "Автомобилиста" продлилась до шести матчей. На своем льду уральцы уверенно победили ХК "Сочи" со счетом 4:1.

Еще в первом периоде Найджел Доус и Стефан Да Коста забросили по шайбе, и хозяева ушли на перерыв, ведя 2:0. Во второй 20-минутке Анатолий Голышев отправил в ворота соперников третью шайбу.

Гости сумели отыграть один гол в заключительном игровом отрезке благодаря точному броску Юрки Йокипакки. Однако окончательный счет на 60-й минуте установил тот же Доус - 4:1.

Эта победа стала для "Авто" шестой кряду, после 25 матчей они набрали 48 очков, потерпев лишь одно поражение. Следующим соперником уральцев станет "Сибирь", эта игра состоится в Екатеринбурге 4 ноября.