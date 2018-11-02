Ямал представит арктическую продукцию на международной ярмарке в Шанхае

Ямал примет участие в Первой китайской международной ярмарке импортных товаров (China International Import Expo).

Как сообщили в правительстве региона, в национальной экспозиции России достойное место отведено и презентации арктического региона. Делегация от Ямала примет участие в деловой программе мероприятия, расскажет о промышленном и туристическом потенциале региона, развитии кластера по производству сжиженного природного газа, а также реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

Предполагается, что участие в мероприятии примут более 1000 компаний из 130 стран мира.

- Китай - очень большой сырьевой рынок, куда можно поставлять не только сырье, но и готовую продукцию. Мы рассматриваем привлечение китайских инвесторов к нам, на Ямал, создание совместных предприятий, чтобы потом поставлять продукцию с большей добавленной стоимостью по сравнению с сырьем, - сообщил о планах первый заместитель директора департамента международных и внешнеэкономических связей Ямала Сергей Урамаев.

Компания "Ныда-ресурс" из Надыма собирается угостить посетителей ярмарки и потенциальных партнеров северной продукцией. В меню для дегустации: колбаски из оленины с кедровыми орехами или клюквой, суджук и бастурма, вяленая и копченая рыба, морошка в сиропе, ягодные чипсы, напиток из дикоросов и многое другое.

- В марте этого года предприятие уже подписало соглашение с большой китайской фармацевтической компанией, ее представители прилетали на Ямал. Еще одна встреча уже на территории Китая должна конкретизировать планы по реализации совместного проекта. В этот раз мы уже рассчитываем подписывать не просто соглашения, а договоры. Мы ищем инвесторов, которые вместе с нами занялись бы глубокой и безотходной переработкой оленины на Ямале, - рассказала руководитель фирмы "Ныда-ресурс" Жанна Гусак.

Уже на первые дни ярмарки назначен ряд деловых встреч. Китай давно интересуется экологически чистыми продуктами с Ямала - олениной и дикоросами. Одно из поступивших предложений заключается в поставках в Поднебесную готового варенья из северных ягод в больших емкостях. А разливать его в тару для розничной продажи местному потребителю будут уже на территории Китая.