На Урале посетители выставки повредили картину Дали во время селфи

В Екатеринбурге ищут девушек, которые были на выставке в центре искусства и повредили две картины.

Как рассказали ТАСС в музее, группа из четырех посетительниц не вполне адекватно вела себя на выставке. В итоге, у картины Франсиско Гойя повреждены рама и стекло, у работы Сальвадора Дали - само полотно. По некоторым данным, инцидент случился, когда девушки делали селфи на фоне картин.

Работы отправлены на экспертизу. Также начата полицейская проверка. Точный ущерб нанесенный ценным экспонатам, пока неизвестен.