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02.11.2018 07:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Урале посетители выставки повредили картину Дали во время селфи

Текст: Екатерина Призова

В Екатеринбурге ищут девушек, которые были на выставке в центре искусства и повредили две картины.

Две мексиканки погибли во время селфи на взлетно-посадочной полосе

Как рассказали ТАСС в музее, группа из четырех посетительниц не вполне адекватно вела себя на выставке. В итоге, у картины Франсиско Гойя повреждены рама и стекло, у работы Сальвадора Дали - само полотно. По некоторым данным, инцидент случился, когда девушки делали селфи на фоне картин.

Работы отправлены на экспертизу. Также начата полицейская проверка. Точный ущерб нанесенный ценным экспонатам, пока неизвестен.

Культура Арт Музеи и памятники Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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