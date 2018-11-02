В Югре разработали систему, позволяющую находить незаконные сайты

Специалисты Югорского НИИ Информационных технологий разработали автоматизированную информационную систему "Поиск", которая помогает находить в Глобальной сети незаконные сайты. Ее работа уже дала результат - обследовано более 60 тысяч подозрительных ресурсов, треть из которых впоследствии была заблокирована и прекратила свое существование. Причем система поиска заинтересовала уже многие регионы страны, они готовы взять ее на вооружение.

Об этом рассказал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Югры Евгений Лейком в ходе прошедшего в Югре семинара по профилактике терроризма и противодействия его идеологии.

В семинаре приняли участие члены Национального антитеррористического комитета, эксперты Московского государственного лингвистического и Пермского гуманитарно-педагогического университетов, сотрудники аппарата региональной и муниципальных антитеррористических комиссий, а также представители органов местного самоуправления и территориальных федеральных органов исполнительной власти, участвующие в решении вопросов профилактики и противодействия терроризму.

- Антитеррористическая деятельность в округе сегодня имеет приоритетное значение, - отметила заместитель губернатора Югры, председатель Антитеррористической комиссии округа Ольга Белоножкина. - Если мы ослабим деятельность и не будем использовать все имеющиеся у нас средства, то нормальная работа, направленная на развитие экономики и социальной защищенности людей, будет поставлена под угрозу.

Работу Югры в сфере профилактики и противодействия экстремизму и терроризму отметили федеральные эксперты. Высокая оценка была дана работе муниципальным Антитеррористическим комиссиям.

- На территории округа успешно действуют волонтерские движения, которые помогают выявлять экстремистский, террористический контент в интернете, - отметил научный консультант управления "И" аппарата Национальной антитеррористической комиссии Вадим Михеев. - В округе с участием представителей научной, образовательной общественности разработаны методические рекомендации, которые действительно помогают эффективно противодействовать идеологии терроризма.

Эксперты управления "И" рассказали о современных тактиках преступников в киберпространстве. Югорчане поделились опытом поиска запрещенной информации в интернете, презентовали деятельность кибердружин, а также приняли участие в практическом тестировании на знание антитеррористического законодательства.