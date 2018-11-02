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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ООН высоко оценили учения миротворцев ОДКБ

Текст: Владимир Богданов
Сегодня успешно завершились учения в Свердловской области миротворцов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

- Я считаю, что цели учения успешно достигнуты. Военнослужащие шести стран и весь личный состав, принимавший участие в учениях, получил хорошую практику, показав высокий профессионализм. Органы управления качественно спланировали выполнение всех задач и уверенно управляли в ходе маневров, - сказал Сидоров.

Напомним, в учении были задействованы воинские подразделения государств - членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Россию на учениях представляли военнослужащие Центрального военного округа. Общая численность участников маневров составила около 1300 человек, задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотники.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский подчеркнул, что на активной фазе маневров присутствовали международные наблюдатели и представители Красного Креста. "Хотел бы отметить, что в рамках данного учения принимали участие представители всех международных организаций, в первую очередь военный советник секретаря ООН генерал-лейтенант Карлос Лойти. Я благодарен ему и руководству секретариата ООН за такой интерес к нашему учению. Мы считаем, что данное учение - это еще один шаг к встраиванию миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН", - заявил Тихоновский.

В свою очередь делегация ООН дала высокую оценку миротворческой операции, проведенной военнослужащими ОДКБ на учениях "Нерушимое братство - 2018". Об этом сообщил генерал-лейтенант Карлос Лойти.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- То, что я сегодня увидел, это профессиональные действия по защите гражданского населения, демонстрация профессионализма в ведении миротворческих операций. ОДКБ продемонстрировала свою готовность оказывать помощь Секретариату ООН и участвовать в миротворческих операциях. Мы очень заинтересованы в поддержке ОДКБ, и я надеюсь, что мы продолжим развивать этот подход, - заявил Лойти.

Он также добавил, что на учениях была грамотно спланирована организация взаимодействия миротворцев с полицией и МЧС. Во время активной фазы учений национальные контингенты стран ОДКБ, по резолюции ООН, провели миротворческую операцию на территории условного государства, не входящего в ОДКБ. Также отработали подавление массовых беспорядков, освобождение заложников и размещение беженцев.

Некоторые подробности учения корреспонденту "РГ" рассказали в пресс-центре "Нерушимое братство-2018". Например, миротворцы Организации отразили нападение условных боевиков в ходе активной фазы совместных учений  По замыслу практических действий, в ходе патрулирования зоны ответственности взвод миротворческих сил Киргизии попал в засаду условных боевиков. Одновременно расчетами беспилотным летательных аппаратов (БПЛА) было обнаружено выдвижение резерва незаконных вооруженных формирований. По решению командующего для блокирования "противника" миротворческие силы России, Армении и Белоруссии выдвинулись на БТР-82А.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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После отказа сложить оружие миротворцы ОДКБ открыли огонь по позициям и огневым точкам противника, спровоцировав отступление противника. Поддержку с воздуха оказали ударные вертолеты Ми-24.

Также операторы беспилотников определили координаты колонны условных террористов и передали данные на пункт управления авиацией. Экипажи Су-24М, которые поднялись с аэродрома в Челябинской области, нанесли условные удары по обнаруженным целям. Точное поражение условных боевиков в режиме реального времени подтвердили на командном пункте.

На этих учениях впервые были применены новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Силок". Летом этого года в они поступили в соединения Центрального военного округа. "Силок" относится к новейшим разработкам в области радиоэлектронной борьбы. Он предназначен для обнаружения беспилотных летательных аппаратов в автоматическом режиме, самостоятельного определения их координат и появления на различных диапазонах рабочих частот. Он подавляет каналы управления, телеметрии и связи беспилотников. Разработчиком является концерн "Созвездие".

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