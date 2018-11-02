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02.11.2018 14:43
Проект: В регионах

Первые "Ласточки"

В Прикамье появились электропоезда нового поколения
Текст: Константин Бахарев (Пермский край)
Новые современные и удобные электропоезда начали движение в Пермском крае. "Ласточки", изготовленные в Свердловской области на предприятии "Уральские локомотивы", теперь работают на маршрутах Пермь-Кунгур и Пермь-Верещагино.
Фото: СвЖД В планах Свердловской железной дороги продлить маршрут "Ласточки" из Перми до Шали и Екатеринбурга, а также запустить уральские скоростные поезда и на других участках региона. Фото: СвЖД
В планах Свердловской железной дороги продлить маршрут "Ласточки" из Перми до Шали и Екатеринбурга, а также запустить уральские скоростные поезда и на других участках региона. Фото: СвЖД

Жители Прикамья, первыми протестировавшие новые вагоны, довольны:

- Нам с сыном очень понравилось, - говорит Любовь Астровская. - Доехали из Кунгура до Перми быстрее, чем обычно. Удобные сиденья, большие окна, поэтому в вагоне светло. Суперкомфортабельная электричка. От поездки остались только приятные впечатления.

"Уральские локомотивы" поставили в Пермь два новеньких поезда - только что с завода. Они выгодно отличаются от тех электричек, которые курсируют в Пермском крае с незапамятных времен. В "Ласточках" широкие проходы - здесь легко перемещаться по салону, эргономичные кресла, удобные ступеньки, просторные санитарные блоки, розетки для подзарядки мобильных устройств, множество вешалок для одежды, полки для багажа и, что отмечают абсолютно все пассажиры, - плавный, практически бесшумный ход.- Удивительно, но совсем не трясло, никакой вибрации, - удивляется Сергей Волегов, приехавший из Верещагино. - Поездка добавила хорошего настроения.

Именно в  "Ласточке" впервые в нашей стране внедрили технологии, повышающие качество передвижения пассажиров: в поездах работают системы кондиционирования и обеззараживания воздуха в салоне, установлены мониторы постоянного информировани пассажиров, учтены потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Высоко оценил новинку и губернатор Пермского края Максим Решетников, который тоже оказался в числе первых пассажиров.

- Сейчас это самый современный подвижной состав в России, - отметил глава Прикамья. - Мы с РЖД обсуждаем применение "Ласточек" и в дневное время, чтобы скоростные поезда курсировали постоянно, а не только в утренние и вечерние часы пик.

Современные электрички задают новый уровень комфорта, заставляют железнодорожников и власти повышать планку обслуживания пассажиров. Например, в ближайшее время планируется реконструировать посадочные платформы. Пермяков это не может не радовать, ведь в Прикамье пригородным железнодорожным транспортом пользуются сотни тысяч человек. Как показывает опыт других регионов, повышение уровня комфорта приводит к увеличению пассажиропотока.

Как показывает опыт других регионов, появление "Ласточек" на пригородных маршрутах приводит к увеличению пассажиропотока

- Три года назад мы запустили первые "Ласточки" на Свердловской железной дороге, - рассказал начальник СвЖД Алексей Миронов. - С каждым годом их становится все больше. Планируем, что в следующем году "Ласточки" перевезут в Пермском крае более трех миллионов человек. Думаем также об увеличении количества маршрутов, в том числе межрегиональных. Так, в планах запуск "Ласточки" из Перми до Шали и Екатеринбурга.

Пожалуй, не меньше пассажиров довольны новинкой работники железной дороги. Машинист Александр Медведев прошел обучение на заводе "Уральские локомотивы", а потом практику в Москве, где "Ласточки" курсируют уже давно. И вот, провел первый новый состав по маршруту Кунгур-Пермь.

- Современный поезд, очень удобный в управлении, - оценивает технику специалист. - Значительно повышен уровень безопасности и комфорта пассажиров. Кстати, в каждом вагоне установлено по четыре видеокамеры. Поездным бригадам тоже стало работать гораздо удобнее.

- На наших электропоездах установлены современные системы управления и диагностики. Машинист, например, может наблюдать за техническим состоянием состава в режиме онлайн прямо во время движения. Всего отслеживается порядка 700 параметров, - уточняет начальник департамента завода "Уральские локомотивы" Юрий Кулаков. - Многие пассажиры отмечают небывалую плавность хода. Этого мы смогли добиться благодаря установке пневматических подвесок.

Ну и, конечно, один из важных плюсов "Ласточки" - скорость: оба состава преодолели расстояние быстрее, чем обычные электрички. Уральская "Ласточка" может развивать скорость до 160 километров в час. Правда, пока в Пермском крае она не превышает ста километров в час: чтобы ехать быстрее, необходимо реконструировать пути. Делать это железнодорожникам придется, так что появление в Пермском крае "Ласточек" во всех отношениях пойдет на пользу региону.

Техническое обслуживание электрички будут проходить в Перми. Этим займутся работники ремонтного центра № 7 завода "Уральские локомотивы". Технический контроль состояния электропоездов организован на станции Пермь-II. Как заверил начальник ремонтного центра Георгий Чугарин, для этого все готово.

Справка

Пока "Ласточки" курсируют в Пермском крае только по двум маршрутам. Но уже в следующем году планируется пустить "Ласточки" по двадцати маршрутам. А в целом по железным дорогам России "летают" 111 новейших электропоездов. Среди них есть пригородные и межрегиональные - повышенной комфортности.

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