Военные шести стран отразили нападение "боевиков" на Урале

Активная фаза учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2018" завершилась сегодня под Екатеринбургом, передает пресс-служба Центрального военного округа.

Миротворцы России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана (в общей сложности больше трех сотен человек) учились сообща отражать нападение "боевиков", освобождать "заложников" и помогать "беженцам".

Например, по легенде патрульный взвод военнослужащие Киргизии попадает в засаду условного неприятеля. В это время беспилотники обнаруживают, что пришел в движение резерв бандформирования. Для блокирования "боевиков" миротворческие силы России, Армении и Белоруссии выдвигаются к месту на БТР-82А. На отказ "противника" сложить оружие миротворцы открывают огонь. С воздуха поддержку наземным силам оказывают ударные вертолеты Ми-24, прозванные "Крокодилами".

На учениях впервые применили новейшие электронные комплексы для борьбы с беспилотникам "Силок", которые минувшим летом поступили по гособоронзаказу в Центральный военный округ. "Силок" предназначен для автоматического обнаружения летательных аппаратов, определения их координат и электронного подавления на различных диапазонах радиочастот. Система способна засечь и нейтрализовать разведывательную аппаратуру дрона на любой высоте и частоте. Комплекс хорошо зарекомендовал себя в Сирии.

Военный советник секретаря ООН генерал-лейтенант Карлос Лойти, который наблюдал за учениями, дал высокую оценку миротворческой операции, проведенной военнослужащими ОДКБ. "То, что я сегодня увидел, это профессиональные действия по защите гражданского населения, демонстрация профессионализма", - отметил он.