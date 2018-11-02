Ревенко уверен, что депутаты-единороссы откажутся от пенсионных надбавок

Большинство депутатов "Единой России" откажутся от положенных надбавок к пенсии. Об этом заявил депутат Госдумы, заместитель генерального секретаря партии "Единая Россия" Евгений Ревенко. "В этом нет никаких сомнений",- сказал он.

Парламентарий также напомнил, что в третьем чтении "за" законопроект проголосовали 403 депутата. "Был только один голос против" - написал он на своей странице в Facebook пояснив , что это была позиция депутата из оппозиционной фракции.

Ревенко привел поименный список тех, кто уже публично отказался от пенсионных преференций. В их числе - спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции Сергей Неверов, депутаты Сергей Боярский, Ирина Роднина, Алена Аршинова, Александр Грибов, Николай Валуев, Дмитрий Морозов, Михаил Терентьев, Александр Карелин и другие. Всего - 35 имен.

Так Ревенко отреагировал на появившуюся ранее информацию о том, что многие депутаты не хотят отказываться от пенсионных надбавок.