Режиссер "Оно" займется адаптацией манги и новой "Машиной времени"

Андрес Мускетти, которого после успеха первой части хоррора "Оно" (вторая уже готовится к выходу) мечтают заполучить многие студии, официально закреплен за еще двумя многообещающими проектами.

Первым из них, по сведениям Variety, станет адаптация популярной постапокалипсис-манги "Атака титанов" (или "Атака на титанов") Хадзимэ Асаямэ, повествующей о том, как гигантские людоеды-гуманоиды Титаны уничтожают человечество. Против них выступают элитные отряды военных формирований, помогающие удерживать последние укрепленные города.

В один из таких отрядов вступает поклявшийся уничтожить всех титанов сирота Эрен, которому вскоре предстоит узнать ужасающую правду связи правительства и огромных кровожадных атлантов, а также раскрыть тайну их появления.

Отметим, что несмотря на то, что история еще не получила своей официальное завершение, вселенная манги уже представлена несколькими экранизациями, играми, спин-оффами и книгами.

Второй проект не менее любопытен - Мускетти, как сообщает THR, возглавит съемки свежей версии вечнозеленой "Машины времени" по одноименному роману Герберта Уэллса, неоднократно уже экранизированному.

Однако поддерживать создателя "Оно" будет не только его постоянная напарница, сестра Барбара, но сам Леонардо Ди Каприо, который возьмет на себя функции продюсера.

По сюжету создатель машины времени попадает в далекое будущее, в котором общество разделилось на своеобразные касты - морлоков и элоев, технический прогресс остановился, а миром правит вырождение и каннибализм.

Даты выхода проектов пока неизвестны.