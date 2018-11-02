Росавиация: Air France не запрашивала разрешения на пролет через Россию

Борт авиакомпании Air France, летевший из Парижа в Хошимин (рейс AF 258), не запрашивал разрешения на пролет в воздушном пространстве России. Как пояснили в Росавиации, Air France довольно давно выполняет этот рейс по воздушным трассам, которые проложены не через воздушное пространство РФ. И для полета перевозчику не нужно разрешения от российской стороны на пролет.

Вчера 1 ноября, перевозчик был вынужден прервать свой рейс из-за того, что им якобы не разрешили пролет над Россией. В Росавиации отметили, что обращений от французского перевозчика на изменение пути следования и выполнения части полета над нашей территорией к ним не поступало. В агентстве подтвердили, что 1 ноября 2018 года маршрут следования французского самолета был значительно изменен и проложен через российское воздушное пространство. Уже во время полета, в небе над Беларусью, экипаж был проинформирован российским провайдером аэронавигационных услуг об отсутствии разрешения. При этом российские диспетчеры выразили готовность в оперативном порядке обработать запрос и без задержек обеспечить пролет воздушного судна с пассажирами над Россией.

"Экипаж самолета поблагодарил диспетчеров за предложение помощи, но принял самостоятельное решение прекратить выполнение рейса и не входить в воздушное пространство РФ", - отметили в Росавиации. Там предположили, что ситуация связана со сбоем в программном обеспечении полетов авиакомпании перевозчика.