"Роскосмос" и НАСА пересмотрят логику проведения экспериментов на МКС. Их результаты нужно как можно более полно использовать при освоении луны. Так, как передает РИА Новости, считает глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, эксперименты будут переподчинять одной логике - автономизации человека от постоянной поддержки с Земли.

Ранее "Роскосмос" заявлял, что изучает проект создания научной станции на поверхности Луны и не исключает сотрудничества с США или другими странами, включая партнеров по объединению БРИКС. Так, по словам Рогозина, первый российский космонавт должен высадиться на Луне в 2030 году. Кроме того, ведутся переговоры с США о создании окололунной орбитальной станции.