Россияне выбрали объединяющие страну символы

Накануне Дня народного единства россияне рассказали, что считают главными символами нашей страны. Оказалось, что Россию объединяет народ, любовь к родине и патриотизм. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Были также выбраны самые знаковые песни. Ими стали государственный гимн, а также "День Победы" и "Катюша".

На вопрос о любимом праздничном блюде более половины респондентов ответили про салат оливье, 28% считают, что ни один стол не обходится без пельменей и селедки под шубой, а каждый пятый россиянин считает главной национальной едой борщ.

Выбирали россияне также и любимые фильмы, которые смотрят всей страной. Большинство назвали "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Москва слезам не верит", а также комедии Леонида Гайдая.

Самым важным событием в истории России 63% отвечавших признали День Победы.