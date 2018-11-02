Закон Ростовской области от 1 ноября 2018 года № 31-ЗС "О внесении изменения в статью 4.1 Областного закона "О прожиточном минимуме в Ростовской области"

Принят Законодательным Собранием 30 октября 2018 года

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 41 Областного закона от 7 декабря 1998 года № 17-ЗС "О прожиточном минимуме в Ростовской области" изменение, изложив ее в следующей редакции:

"2. Величина прожиточного минимума пенсионера в Ростовской области устанавливается на 2019 год в размере 8488 рублей в месяц.".

Статья 2

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Ростовской области В.А.Голубев

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