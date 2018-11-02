Сергей Шойгу проверил, как для военных создают новую технику

В Минобороны внимательно отслеживают все, что касается создания космического ракетного комплекса тяжелого класса "Ангара". "От успешной реализации данного проекта напрямую зависит своевременное наращивание орбитальной группировки космических аппаратов двойного и военного назначения", - заявил в пятницу на совещании в оборонном ведомстве его глава Сергей Шойгу.

Напомним, что в декабре 2014 года на космодроме Плесецк в Архангельской области успешно прошел первый испытательный пуск такой ракеты-носителя. За ее стартом и полетом в режиме видеоконференции наблюдал президент Владимир Путин. Он назвал испытание тяжелой "Ангары" большим и очень важным событием для космической отрасли. И добавил, что в этой ракете-носителе применены самые передовые технологии, а с ее помощью можно гарантированно выводить на любые орбиты действующие и перспективные спутники военного и научного назначения. "Они предназначены для системы предупреждения о ракетных нападениях, разведки, навигации, связи и ретрансляции. Тем самым мы серьезно укрепляем безопасность России", - объяснил президент.

Очень важно, что все детали и узлы "Ангары" - российские, а при ее разработке использовались передовые технологии, соответствующие современным стандартам, в том числе экологическим требованиям, что заметно снижает нагрузку на окружающую среду. В перспективе эти ракеты сменят своих предшественников "Протон -М" и "Рокот".

Тогда же Сергей Шойгу заявил, что впервые в российской истории появился универсальных космический летательный аппарат, способный выводить на околоземную орбиту полезную нагрузку различного назначения. Про универсальность "Ангары" министр ничуть не преувеличил. Новый и полностью отечественный комплекс включает линейку ракет четырех типов - от легкого носителя с грузоподъемностью в 1,7 - 3,8 тонны до тяжелого варианта массой до 35 тонн. К тому же, в отличие от других ракет, "Ангара" работает не на ядовитом гептиле, а на экологически чистых видах топлива - керосине и жидком кислороде. Еще одно несомненное преимущество этой орбитальной техники заключается в ее двойном назначении. Планируется, что стартовать Ангара" будет не только с Плесецка, но и с космодрома "Восточный" в Амурской области. Вот почему этому носителю уделяется так много внимания.

На совещании в Минобороны также говорили о развитии перспективной корабельной зенитно-ракетной системы "Полимент-Редут". По словам Шойгу, "ее возможности позволяют поражать любые существующие и перспективные средства воздушного нападения". Министр сообщил, что в ходе государственных испытаний на Северном флоте уже проведено более десяти пусков "Полимента-Редута" по различным типам целей.

Еще одной технической новинкой, которую ждут войсках и которую обсудили генералы и промышленники, стал тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. На его базе, в том числе, создается современный воздушный заправщик. "С этой целью ведется опытно-конструкторская работа, реализация которой позволит увеличить массу перевозимых грузов и дальность их транспортировки, повысить боевые возможности фронтовой, специальной и дальней авиации. Государственные испытания опытного образца военно-транспортного самолета завершаются. Опытный образец заправщика будет изготовлен в первом квартале будущего года", - сообщил министр обороны.

Он также напомнил, что 31 октября в Вооруженных силах завершился учебный год. Его предварительные итоги показывают: уровень полевой, воздушной и морской выучки личного состава вырос.

Так, на 16 процентов увеличилась интенсивность межвидовой подготовки, на 14 - количество двусторонних учений. По словам Шойгу, в Сухопутных войсках в звене рота - батальон за год было проведено свыше трех тысяч восьмисот тактических учений. В Воздушно-космических силах налет экипажей превысил 380 тысяч часов, подготовлено 615 молодых летчиков. В ВМФ 242 экипажа надводных кораблей и подводных лодок отработали более 560 курсовых задач. При этом наплаванность экипажей составила превысила 15 тысяч суток.

Десантники совершили почти 169 тысяч прыжков. А 17, 5 тыс. младших специалистов освоили навыки эксплуатации современного вооружения и техники, что, по оценке министра, позволяет полностью использовать всю новую технику, поступившую в войска.

О возросшем мастерстве военнослужащих можно судить и по результатам учения "Океанский щит", которое прошло в начале сентября в Средиземном море. На совещании Шойгу не скрывал: на таком удалении от российских границ в современной истории страны подобные маневры проводились впервые. Адмиралы отработали там многие вопросы, касающиеся подготовки и ведения боевых действий межвидовой группировки сил и войск. Корабли Северного и Балтийского флотов выполнили переход на расстояние более 4,5 тысяч миль. Моряки Каспийской флотилии прошли от мест стоянки у району учения Волго -Донским каналом и Черноморскими проливами.

Самолеты авиации ВМФ перелетели с северных, балтийских и крымских аэродромов на нашу авиабазу в сирийском Хмеймиме, преодолев более 5 тысяч километров. К учению также привлекались стратегические ракетоносцы Ту-160, авиакомплексы радиолокационного дозора и наведения А-50 и самолеты-заправщики Ил-78.

В Средиземном море, по словам Шойгу, была создана крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки. Руководство учением осуществлялось из центра управления в Санкт-Петербурге и вспомогательного пункта управления в сирийском порту Тартус. Помимо прочего, маневры "Океанский щит" стали местом апробации новых тактические приемов и способов ведения действий корабельными силами и авиацией. "Подобные учения будут проводиться на постоянной основе", - сделал вывод министр обороны.

Он также проверил готовность казарменно-жилищного фонда и объектов коммунального назначения Вооруженных сил к зимней эксплуатации. Шойгу отметил, что уже к сентябрю все котельные подготовили к работе, а на все военные городки были получены паспорта готовности к отопительному периоду.

Отдельным пунктом повестки дня на этом совещании стал важный просветительский проект, намеченный на11 ноября. В этот день в четвертый раз состоится ежегодный Географический диктант. Министерство обороны принимает в нем самое активное участие. По информации, озвученной Шойгу, знание географии в Вооруженных силах смогут проверить более 137 тысяч человек. Для этого в воинских частях, организациях и учреждениях будет работать более тысячи региональных площадок. Главная из них - Национальный центр управления обороной, куда станет стекаться вся информация о проведении диктанта в армии и на флоте. В рамках Географического диктанта будут развернуты фотовыставки о тех уголках страны, где несут службу военные, состоятся встречи с учеными-географами, путешественниками, другими интересными людьми.

- Мы уже не раз говорили о важности географических знаний, но не менее важно знать и родную историю, - считает Шойгу. - Особенно сейчас, когда все чаще мы сталкиваемся с попытками ее фальсификации. Поэтому в министерстве обороны рассматривается вопрос о проведении в Вооруженных силах военно-исторических диктантов, которые будут способствовать сохранению правды о значимых для страны ратных событиях".

Министр также подвел некоторые итоги деятельности военного ведомства по расквартированию и обустройству войск. С его слов, с начала года 5,5 тысяч семей получили постоянное жилье. Полностью выполнен план по обеспечению кадровых военных служебными метрами. В этом году такую жилплощадь получили более 31 тысячи человек. Введены в эксплуатацию свыше 2 300 зданий и сооружений, что на 72 процента больше, чем в 2017-м. При этом упор делался на создание объектов военной инфраструктуры, влияющих на боевую мощь Российской армии, в первую очередь - сил ядерного сдерживания. Большое внимание также уделялось созданию Военного инновационного технополиса "ЭРА", первый этап строительства которого подходит к завершению. "В ноябре планируем провести там выездное заседание коллегии министерства обороны", - сказал Шойгу.

На совещании министр уже традиционно заслушал глав некоторый регионов РФ, которые рассказали, как по поручению президента страны в их республиках, краях и областях трудоустраивают жен военнослужащих и распределяют детей офицеров в дошкольные учреждения. На сей раз слово держали глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, замгубернатора Воронежской области Виталий Шабалатов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.