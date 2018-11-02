Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 374-ФЗ "О внесении изменений в статьи 49 и 50 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статьи 40 и 41 Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 24, ст. 2830; 2011, N 1, ст. 16; N 46, ст. 6407; 2014, N 6, ст. 558; N 23, ст. 2930; 2017, N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76) следующие изменения:

1) в статье 49:

а) в пункте 34:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Ведение учета военнослужащих органов военной прокуратуры и членов их семей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, а также учета военнослужащих органов военной прокуратуры и членов их семей, признанных после 1 января 2017 года нуждающимися в жилых помещениях, осуществляется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Выделение органам военной прокуратуры жилых помещений специализированного жилищного фонда для предоставления военнослужащим этих органов, а также заключение с военнослужащими органов военной прокуратуры договоров найма жилого помещения специализированного жилищного фонда осуществляется Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, иными федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, пропорционально штатной численности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, на основании представляемых Генеральной прокуратурой Российской Федерации сведений об учете военнослужащих органов военной прокуратуры и членов их семей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. Порядок выделения органам военной прокуратуры жилых помещений специализированного жилищного фонда и порядок заключения с военнослужащими органов военной прокуратуры договоров найма жилого помещения специализированного жилищного фонда определяются совместными нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.";

б) пункт 35 признать утратившим силу;

2) в пункте 2 статьи 50:

а) в абзаце первом после слов "хранение их архивов," дополнить словами "иные виды материально-технического обеспечения, необходимые для выполнения задач органами военной прокуратуры,", слова "Министерством внутренних дел Российской Федерации" заменить словами "Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации";

б) в абзаце третьем слова "Министерство внутренних дел Российской Федерации" заменить словами "Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации";

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"Генеральная прокуратура Российской Федерации может самостоятельно осуществлять указанные в настоящем пункте виды материально-технического обеспечения органов военной прокуратуры за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом Генеральной прокуратуре Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; N 46, ст. 6407; 2014, N 6, ст. 558; N 23, ст. 2930; 2017, N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76) следующие изменения:

1) в статье 40:

а) часть 82 изложить в следующей редакции:

"82. Ведение учета военнослужащих военных следственных органов Следственного комитета и членов их семей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, а также учета военнослужащих военных следственных органов Следственного комитета и членов их семей, признанных после 1 января 2017 года нуждающимися в жилых помещениях, осуществляется Следственным комитетом.";

б) дополнить частью 83 следующего содержания:

"83. Выделение военным следственным органам Следственного комитета жилых помещений специализированного жилищного фонда для предоставления военнослужащим этих органов, а также заключение с военнослужащими военных следственных органов Следственного комитета договоров найма жилого помещения специализированного жилищного фонда осуществляется Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, иными федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, пропорционально штатной численности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, на основании представляемых Следственным комитетом сведений об учете военнослужащих военных следственных органов Следственного комитета и членов их семей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. Порядок выделения военным следственным органам Следственного комитета жилых помещений специализированного жилищного фонда и порядок заключения с военнослужащими военных следственных органов Следственного комитета договоров найма жилого помещения специализированного жилищного фонда определяются совместными нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, и Следственного комитета.";

в) часть 9 признать утратившей силу;

2) в части 2 статьи 41 после слов "хранение их архивов," дополнить словами "иные виды материально-технического обеспечения, необходимые для выполнения задач военными следственными органами Следственного комитета,", слова "Министерством внутренних дел Российской Федерации" заменить словами "Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации", слова "Министерство внутренних дел Российской Федерации" заменить словами "Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации", дополнить предложением следующего содержания: "Следственный комитет может самостоятельно осуществлять указанные в настоящей части виды материально-технического обеспечения военных следственных органов Следственного комитета за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом Следственному комитету.".

Статья 3

Действие положений абзаца седьмого пункта 34 статьи 49, пункта 2 статьи 50 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и части 83 статьи 40, части 2 статьи 41 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Президент Российской Федерации В. Путин