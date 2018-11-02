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Рубрика: Экономика

Сколько россияне переплачивают за жилье

Текст: Ирина Жандарова
В среднем по России при покупке жилья по ипотечному кредиту дополнительно к цене квартиры приходится выплачивать еще 27,38 процента, выяснили оценщики компании ФинЭкспертиза в исследовании, подготовленном для "Российской газеты". То есть почти треть конечной стоимости жилья оседает в банках в виде процентов по займу.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Меньше всех в стране "добавка к цене" у жителей Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа - 11,81; 13,04 и 13,67 процента соответственно. В ТОП-3 регионов с самой большой "доплатой" по сравнению с самостоятельным накоплением вошли Приморский край (49,65 процента), Нижегородская область (44,17 процента) и Чеченская республика (43,07). Размер этих процентов напрямую связан с тем, на какой срок жители региона берут кредит. Меньше всего приходится переплачивать тем, кто кредитуется у банка на короткий срок. А также конечная цена, безусловно, зависит от ставки по ипотеке в регионе.

Фото: depositphotos.com
Как продать безнадежную квартиру

Таким образом, исследование показывает, что отложенная покупка квартиры позволяет сэкономить почти тридцать процентов ее стоимости, поясняет Алексей Баскаков, руководитель департамента оценки компании ФинЭкспертиза. Однако это требует огромной самоорганизации и финансовой дисциплины. Тогда как обязательный платеж по ипотеке стимулирует ответственность, иначе заемщику грозят пени и штрафы. Кроме того, кредиты позволяют зафиксировать действующие условия покупки квартиры: ее цену, ипотечную ставку. А при их улучшении подкорректировать, к примеру, рефинансировать кредит. "Люди на это очень позитивно реагируют", - отмечает Алексей Баскаков.

Какой вывод делают эксперты? Покупать жилье в кредит выгодно при благоприятных условиях покупки и в регионах с минимальными процентами по ипотеке. А копить следует в регионах, где делать это придется недолго - три-четыре года. Семья сможет сохранить на этот период настрой откладывать на квартиру часть зарплаты, и в то же время деньги не успеют сильно пострадать от инфляции. Впрочем, копить или брать ипотеку - каждый решает сам.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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