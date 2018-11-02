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2 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 380-ФЗ "О внесении изменения в статью 31 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации"

Дата подписания 30 октября 2018 г.
Опубликован 2 ноября 2018 г.

Документ является поправкой к

Закон о СМИ

Принят Государственной Думой 16 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Статья 1

Внести в часть девятую статьи 31 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 24, ст. 2256; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 25, ст. 3535) изменение, дополнив ее пунктом 5 следующего содержания:

"5) обеспечение лицензиатом - вещателем телеканала доступности для инвалидов по слуху продукции средства массовой информации в объеме не менее пяти процентов объема вещания в неделю (без учета телепрограмм, телепередач, идущих в эфир без предварительной записи).".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин