СМИ: Самолет вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над РФ

Самолет французской авиакомпании Air France, летевший из Парижа в Хошимин, вернулся во Францию из-за отсутствия разрешения на пролет в воздушном пространстве России. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

Авиалайнер вылетел из аэропорта Руассии-Шарль де Голль 1 ноября днем. Спустя несколько часов капитан воздушного судна сообщил пассажирам об отсутствии разрешения на пролет над Россией. После глава экипажа был вынужден развернуть самолет.

После возвращения в Париж пассажиры рейса обратились в авиакомпанию, однако представители Air France не смогли предоставить никакой информации. Часть пассажиров была перенаправлена на другие рейсы, другим пришлось переночевать в отеле перед тем, как они смогли вылететь тем же рейсом в пятницу.

Во французской компании не исключают, что могла произойти компьютерная ошибка.