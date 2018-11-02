Сотрудники Google вышли на митинги против сексуальных домогательств

Сотрудники Google вышли на митинги с требованием изменить политику компании в отношении обвиненных в сексуальных домогательствах топ-менеджеров. Демонстрации прошли в Индии, Сингапуре, Японии, Лондоне, Берлине и Цюрихе.

Более полутора тысяч человек потребовали предоставить отчеты о результатах расследования случаев неподобающего поведения.

Гендиректор корпорации Сундар Пичаи выразил свою поддержку протестующим и пообещал рассмотреть все предложения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее журналисты газеты The New York Times узнали, что обвиняемым в домогательствах двум сотрудникам Google после ухода из компании в 2014 и 2016 году были выплачены 90 миллионов долларов в качестве компенсации.

После этого глава корпорации заявил, что за два года по обвинению в сексуальных домогательствах были уволены 48 человек, в том числе 13 топ-менеджеров. По словам Пичаи, никто из них не получал выходного пособия или компенсаций.