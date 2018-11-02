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Рубрика: Спорт

Победили со свистом

"Спартак" одолел "Анжи" в Кубке России, а болельщики подвергли обструкции капитана "красно-белых" Глушакова
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск №7710 (247)
В Кубке России определились все участники четвертьфинальной стадии турнира. Вчера к "Рубину", "Оренбургу", "Уралу", "Локомотиву" и "Арсеналу" присоединились еще три команды: "Ростов", "Краснодар" и "Спартак".
В отсутствие номинальных форвардов главной ударной силой "Спартака" стал Софьян Ханни (слева). Фото: РИА Новости В отсутствие номинальных форвардов главной ударной силой "Спартака" стал Софьян Ханни (слева). Фото: РИА Новости
В отсутствие номинальных форвардов главной ударной силой "Спартака" стал Софьян Ханни (слева). Фото: РИА Новости

"Красно-белые" принимали махачкалинский "Анжи". Для москвичей это был первый домашний матч без уволенного с поста рулевого команды Массимо Карреры. Зато впервые за долгое время - с Денисом Глушаковым. Напомним, из-за конфликта с итальянцем последние полтора месяца Глушаков провел в "молодежке" клуба и в основу вернулся уже при и.о. главного тренера Рауле Рианчо. Тот не стал торопить события: Глушаков появился на поле только в третьем матче после своей амнистии, зато сразу в "старте" и с капитанской повязкой, которую носил еще до ссоры с итальянским тренером.

Фанатам не понравилось ни отсутствие Карреры, ни возвращение Глушакова. Не исключено, что вчера был установлен антирекорд посещаемости спартаковского стадиона за последние несколько лет: так мало публики здесь не наблюдалось давно. Те, кто все-таки пришел, растянули на одной из трибун баннер со словами благодарности на итальянском: "Массимо, спасибо, за все. Это было прекрасно".

Фото: РИА Новости
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Когда-то подобные дифирамбы фанаты адресовали и Глушакову. Но только не в этот вечер. Полузащитнику тоже посвятили несколько растяжек. Правда, несколько иного содержания, привести которое в газете не представляется возможным. А стоило футболисту, которого болельщики считают причастным к отставке Карреры, появиться на разминке, как трибуны разразились оскорбительными речовками. Рианчо в этот момент в знак поддержки даже демонстративно приобнял Дениса. Второй всплеск ненависти состоялся во время объявления составов. На этом фаны не унялись, посвятив Глушакову несколько нелицеприятных "зарядов", которые перемежались с критическими посланиями в адрес спартаковского руководства. Кроме того, во время игры свист раздавался каждый раз, когда мяч оказывался у Глушакова. В защиту футболиста вновь выступил Рианчо, жестами попросивший трибуны прекратить обструкцию, но на его воззвания внимания никто не обратил.

Кубковый матч против "Анжи" стал для "Спартака" первым на домашнем стадионе после отставки Массимо Карреры

За всеми этими страстями в тени остались несколько любопытных деталей. Например, место в воротах хозяев занял Артем Ребров, который в последний раз выходил на поле в сентябре в предыдущем кубковом матче против "Черноморца". А в центре полузащиты вместе с Глушаковым в "старте" вышел Роман Еременко, которого, как считалось, подписывали на замену именно спартаковскому капитану. При этом, как и в предыдущем матче против "Рубина" (1:1), "красно-белые" начали без номинальных форвардов. Место на острие занял алжирец Софьян Ханни: он на 21-й минуте и стал автором забитого мяча, в итоге оказавшегося единственным в матче - 1:0.

Что касается двух других матчей вчерашнего игрового дня, "Ростов", ведомый Валерием Карпиным, при 35 тысячах своих зрителей выбил из Кубка лидера Премьер-лиги питерский "Зенит" - 3:1, а "Краснодар" с трудом сломил сопротивление самарских "Крыльев Советов" - 2:1.

Премьер-лига

Завтра двумя матчами стартует программа 13-го тура отечественной Премьер-лиги. Главным хитом выходных станет столичное дерби между "Динамо" и ЦСКА.

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"Бело-голубые" - исторически одни из самых неудобных соперников для армейцев. Из последних 16 встреч этих команд во всех турнирах ЦСКА победил лишь в двух. В этом дерби почти всегда сложно определить фаворита. Особенно сейчас, когда армейцы проиграли в двух матчах подряд, а динамовцы набрали ход, одолев лидера чемпионата "Зенит" (1:0) и не уступив в гостях "Ахмату" (0:0).

Ситуация осложняется для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко еще и тем, что уже в следующую среду его футболистам предстоит провести одну из ключевых встреч Лиги чемпионов - дома с "Ромой". Наверняка белорусский специалист даст отдохнуть кому-то из лидеров. К примеру, лучшему бомбардиру Премьер-лиги Федору Чалову, который после резвого старта сезона явно подустал.

Где будем смотреть

Суббота, 3 ноября Матч ТВ

13.55. "Локомотив" - "Арсенал". Прямая трансляция

Матч Премьер

16.15. "Динамо" - ЦСКА. Прямая трансляция.

Воскресенье, 4 ноября Матч Премьер

13.45. "Зенит" - "Ахмат". Прямая трансляция

15.55. "Краснодар" - "Ростов". Прямая трансляция.

18.45. "Спартак" - "Урал". Прямая трансляция.

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