"Красно-белые" принимали махачкалинский "Анжи". Для москвичей это был первый домашний матч без уволенного с поста рулевого команды Массимо Карреры. Зато впервые за долгое время - с Денисом Глушаковым. Напомним, из-за конфликта с итальянцем последние полтора месяца Глушаков провел в "молодежке" клуба и в основу вернулся уже при и.о. главного тренера Рауле Рианчо. Тот не стал торопить события: Глушаков появился на поле только в третьем матче после своей амнистии, зато сразу в "старте" и с капитанской повязкой, которую носил еще до ссоры с итальянским тренером.
Фанатам не понравилось ни отсутствие Карреры, ни возвращение Глушакова. Не исключено, что вчера был установлен антирекорд посещаемости спартаковского стадиона за последние несколько лет: так мало публики здесь не наблюдалось давно. Те, кто все-таки пришел, растянули на одной из трибун баннер со словами благодарности на итальянском: "Массимо, спасибо, за все. Это было прекрасно".
Когда-то подобные дифирамбы фанаты адресовали и Глушакову. Но только не в этот вечер. Полузащитнику тоже посвятили несколько растяжек. Правда, несколько иного содержания, привести которое в газете не представляется возможным. А стоило футболисту, которого болельщики считают причастным к отставке Карреры, появиться на разминке, как трибуны разразились оскорбительными речовками. Рианчо в этот момент в знак поддержки даже демонстративно приобнял Дениса. Второй всплеск ненависти состоялся во время объявления составов. На этом фаны не унялись, посвятив Глушакову несколько нелицеприятных "зарядов", которые перемежались с критическими посланиями в адрес спартаковского руководства. Кроме того, во время игры свист раздавался каждый раз, когда мяч оказывался у Глушакова. В защиту футболиста вновь выступил Рианчо, жестами попросивший трибуны прекратить обструкцию, но на его воззвания внимания никто не обратил.
За всеми этими страстями в тени остались несколько любопытных деталей. Например, место в воротах хозяев занял Артем Ребров, который в последний раз выходил на поле в сентябре в предыдущем кубковом матче против "Черноморца". А в центре полузащиты вместе с Глушаковым в "старте" вышел Роман Еременко, которого, как считалось, подписывали на замену именно спартаковскому капитану. При этом, как и в предыдущем матче против "Рубина" (1:1), "красно-белые" начали без номинальных форвардов. Место на острие занял алжирец Софьян Ханни: он на 21-й минуте и стал автором забитого мяча, в итоге оказавшегося единственным в матче - 1:0.
Что касается двух других матчей вчерашнего игрового дня, "Ростов", ведомый Валерием Карпиным, при 35 тысячах своих зрителей выбил из Кубка лидера Премьер-лиги питерский "Зенит" - 3:1, а "Краснодар" с трудом сломил сопротивление самарских "Крыльев Советов" - 2:1.
Премьер-лига
Завтра двумя матчами стартует программа 13-го тура отечественной Премьер-лиги. Главным хитом выходных станет столичное дерби между "Динамо" и ЦСКА.
"Бело-голубые" - исторически одни из самых неудобных соперников для армейцев. Из последних 16 встреч этих команд во всех турнирах ЦСКА победил лишь в двух. В этом дерби почти всегда сложно определить фаворита. Особенно сейчас, когда армейцы проиграли в двух матчах подряд, а динамовцы набрали ход, одолев лидера чемпионата "Зенит" (1:0) и не уступив в гостях "Ахмату" (0:0).
Ситуация осложняется для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко еще и тем, что уже в следующую среду его футболистам предстоит провести одну из ключевых встреч Лиги чемпионов - дома с "Ромой". Наверняка белорусский специалист даст отдохнуть кому-то из лидеров. К примеру, лучшему бомбардиру Премьер-лиги Федору Чалову, который после резвого старта сезона явно подустал.
Суббота, 3 ноября Матч ТВ
13.55. "Локомотив" - "Арсенал". Прямая трансляция
Матч Премьер
16.15. "Динамо" - ЦСКА. Прямая трансляция.
Воскресенье, 4 ноября Матч Премьер
13.45. "Зенит" - "Ахмат". Прямая трансляция
15.55. "Краснодар" - "Ростов". Прямая трансляция.
18.45. "Спартак" - "Урал". Прямая трансляция.