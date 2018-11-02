Спецприз Президента РБ на "Лістападе" вручен Рустаму Сагдуллаеву

Влюбленный и нежный Ромео из киношедевра Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" - 68-летний Рустам Сагдуллаев стал сегодня главным героем на подиуме открытия XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Он удостоен специального приза президента РБ "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве".

Награду актеру, режиссеру и продюсеру Сагдуллаеву вручил заместитель премьер-министра республики Игорь Петришенко, передает БЕЛТА с церемонии открытия юбилейного кинофорума. Оказывается, что и мастера кино теряются в подобные мгновения.

"Я не ожидал столь высокой награды. Это очень волнующий для меня момент. Спасибо белорусской земле и всем кинематографистам за такую высокую оценку", - сказал узбекский актер и режиссер, который уже в третий раз участвует в работе минского фестиваля.

Как уже сообщал "СОЮЗ", XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходит в Минске с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Его основная программа очень щедра на творческие открытия, констатирует председатель жюри конкурса игрового кино режиссер Юсуп Разыков и заранее признается, что жюри будет непросто оценивать представленные шедевры.

"Всегда важно, насколько талантливо сделан фильм, и других критериев быть не может. Нам будет очень сложно их оценивать, потому что все ленты фестиваля этого года заставляют снять шляпу. Жаль, что не всем участникам можешь отдать награду", - признался председатель жюри.

Картины "Лiстапада", по мнению председателя фестиваля Геннадия Давыдько, "позволяют познавать мир и себя". Об этом он заявил сегодня на церемонии открытия форума. Слоган кинофестиваля - "Познавая белый свет", подчеркнул он, взят из одноименной картины Киры Муратовой, которая всегда была музой белорусского форума. Давыдько напомнил не без грусти, что и сам снимался в этой ленте, будучи студентом.

"Познавай, удивляйся, рассматривай кинематографический белый свет, и через это познаешь мир и себя. Все очень просто. Думаю, наши зрители и будут так делать", - сказал председатель кинофорума.

Среди почетных гостей фестиваля и народная артистка РСФСР неподражаемая Светлана Немоляева, которую зритель запомнил в комедиях Рязанова "Гараж" и "Служебный роман". А весной этого года в программе "Лiстапад. Коллекции" белорусские зрители могли увидеть и новую работу актрисы в авторском фильме Рустама Хамдамова "Мешок без дна". Она исполнила роль чудаковатой фрейлины княжеского дворца. Образ восхитительный и дерзкий, по оценке кинокритиков, одновременно показывает, что Немоляева, отметившая в прошлом году свой значительный юбилей, по-прежнему "открыта ко всему новому и необычному", пожалуй, как и сам фестиваль, поэтому с удовольствием и приняла приглашение организаторов участвовать в сегодняшней церемонии.

На открытии фестиваля Светлане Немоляевой был вручен специальный приз Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств "Кино без границ" за развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между народами.

Кстати, синеокая у российской актрисы ассоциируется с красотой природы и человеческих отношений.

"Белорусы очень душевные, добрые, чистые, светлые, таких людей в нашей жизни мало стало, к сожалению. И самое главное, что белорусы и россияне дружны, что мы друг друга любим, дай бог, чтобы так было всегда", - пожелала Светлана Немоляева.

Старт международному кинофестивалю дан 2 ноября в кинотеатре "Москва" фильмом польского режиссера Павла Павликовски "Холодная война". Конкурсная программа фестиваля традиционно включает четыре секции: игрового и документального кино, конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк" и национальный конкурс. Основные конкурсы игрового и документального кино сфокусированы на новых фильмах, созданных в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы.