Федеральный конституционный закон от 30 октября 2018 г. N 2-ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы"

Одобрен Государственной Думой 18 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Статья 1

Внести в статью 13 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 1, ст. 1; 2001, N 51, ст. 4825; 2003, N 27, ст. 2698; 2011, N 50, ст. 7334; 2012, N 24, ст. 3064; 2014, N 6, ст. 551; 2018, N 31, ст. 4811) следующие изменения:

1) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Порядок наделения полномочиями Председателя Верховного Суда Российской Федерации, его заместителей, других судей Верховного Суда Российской Федерации устанавливается федеральным конституционным законом о Верховном Суде Российской Федерации и федеральным законом о статусе судей.";

2) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Порядок наделения полномочиями председателей, заместителей председателей, других судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, районных судов, военных и специализированных судов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации и специализированных арбитражных судов устанавливается соответствующим федеральным конституционным законом и федеральным законом о статусе судей.".

Статья 2

Внести в Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 года N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3170; 2009, N 52, ст. 6401; 2011, N 7, ст. 899; 2014, N 11, ст. 1088) следующие изменения:

1) статью 13 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. В целях приближения правосудия к месту дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов федеральным законом в составе окружного (флотского) военного суда может быть образовано постоянное судебное присутствие, расположенное вне места постоянного пребывания суда. Постоянное судебное присутствие окружного (флотского) военного суда является обособленным подразделением суда и осуществляет его полномочия.";

2) статью 21 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. В целях приближения правосудия к месту дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов федеральным законом в составе гарнизонного военного суда может быть образовано постоянное судебное присутствие, расположенное вне места постоянного пребывания суда. Постоянное судебное присутствие гарнизонного военного суда является обособленным подразделением суда и осуществляет его полномочия.".

Статья 3

Пункт 8 части 3 статьи 29 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 898) признать утратившим силу.

Статья 4

Внести в Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 6, ст. 550; N 23, ст. 2921; N 45, ст. 6130; 2016, N 7, ст. 896; 2018, N 31, ст. 4811) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 2 дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61) устанавливает порядок признания судей Верховного Суда Российской Федерации нуждающимися в жилых помещениях в целях предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений либо предоставления жилых помещений в собственность, порядок признания судей Верховного Суда Российской Федерации не имеющими жилых помещений по месту нахождения Верховного Суда Российской Федерации в целях предоставления служебных жилых помещений, порядок принятия судей Верховного Суда Российской Федерации на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений либо предоставления жилых помещений в собственность, порядок принятия судей Верховного Суда Российской Федерации на учет в качестве не имеющих жилых помещений по месту нахождения Верховного Суда Российской Федерации в целях предоставления служебных жилых помещений, порядок ведения соответствующих видов учета и порядок принятия решений о предоставлении судьям Верховного Суда Российской Федерации единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений, о предоставлении судьям Верховного Суда Российской Федерации жилых помещений в собственность и служебных жилых помещений, а также устанавливает основания и условия предоставления судьям Верховного Суда Российской Федерации дополнительной площади служебного жилого помещения;";

2) пункт 1 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"1) по жалобам на решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков;";

3) в части 3 статьи 12:

а) пункт 18 признать утратившим силу;

б) дополнить пунктом 311 следующего содержания:

"311) принимает в соответствии с Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" решение об увеличении размера единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений либо решение об увеличении размера общей площади жилого помещения, предоставляемого в собственность, для заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации;".

Статья 5

1. Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 2 настоящего Федерального конституционного закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального конституционного закона.

3. Статья 3, пункт 2 и подпункт "а" пункта 3 статьи 4 настоящего Федерального конституционного закона вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

4. Установить, что положения части 2 статьи 13 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального конституционного закона) применяются с учетом особенностей, установленных частями 5 и 6 статьи 7 Федерального конституционного закона от 29 июля 2018 года N 1-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции".

Президент Российской Федерации В. Путин