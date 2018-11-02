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02.11.2018 16:15
Рубрика: Общество

Трагическую гибель 57 журналистов обсудили на конференции на Кипре

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставлено Международной академией телевидения и радио Фото: Предоставлено Международной академией телевидения и радио
Фото: Предоставлено Международной академией телевидения и радио

На Кипре завершила свою работу Четырнадцатая международная конференция "Терроризм и электронные СМИ", главная цель которой - привлечение внимания представителей мирового медиасообщества, а также заинтересованных национальных государственных и общественных организаций к проблемам противодействия международному терроризму через электронные СМИ.

На торжественном открытии конференции, прошедшем в конференц-зале Дома журналистов Кипра в городе Никосия, выступили: Владимир Козлов - сопредседатель Оргкомитета конференции, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ; Станислав Осадчий - посол Российской Федерации на Кипре, Джордж Франгос - президент Союза журналистов Кипра. Клелия Василиу - заместитель председателя правительства Республики Кипр. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис прислал приветствие участникам и предложил провести следующую, Пятнадцатую конференцию "Терроризм и электронные СМИ" также на Кипре.

Фото: Kyodo/via REUTERS
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На конференции было продолжено обсуждение инициативы Международной академии телевидения и радио о разработке рекомендаций журналистам, которые занимаются этой тематикой. Эти рекомендации разработаны на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2354 и публикации ЮНЕСКО "Терроризм и средства массовой информации: справочник для журналистов". Эти рекомендации открыты для обсуждения журналистами всех стран мира.

Участники конференции обсудили трагическую гибель 57 журналистов в 2018 году и выразили свою озабоченность в связи безопасностью работы журналистов во всем мире.

Конференция отметила важность доклада представителя "Лаборатории Касперского" о существующих угрозах в интернете и предложила журналистам разных стран продолжить эту тему в своих публикациях.

На заключительном пленарном заседании Владимир Козлов и Леонид Млечин подвели основные итоги дискуссий, прошедших на конференции. В завершении конференции участниками был принят Итоговый документ, в котором, в частности, говорится:"в последнее время наметилась тенденция к снижению количества жертв международного терроризма, но он показал свою способность трансформироваться и принимать новые формы.

Фото: Скриншот с видео/ CNN.com
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Терроризм пытается уже не только воздействовать на общество через СМИ, но активно использовать возможности глобальной коммуникационный среды интернет и социальных сетей. Для идеологов терроризма новым направлением становится работа с молодежью разных стран не только оффлайн, но и онлайн. Заметно также сращивание терроризма и праворадикальных движений во многих странах.

Участники конференции считают, что в этой ситуации главная задача международного журналистского сообщества - разработка интеллектуальных подходов для противодействия идеологии терроризма".

Также участники конференции предложили Международной академии телевидения и радио сформировать рабочую группу конференции и предложить всем ее участникам до 30 ноября внести свои уточнения и дополнения к этому документу. "Согласованный вариант Итогового документа будет опубликован в СМИ разных стран, а также направлен в национальные и международные организации", - говорится в материалах конференции.

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