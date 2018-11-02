Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в стиле "Игры престолов"

Президент США Дональд Трамп напомнил Ирану о введении новых санкций, опубликовав в Twitter постер в стиле популярного сериала "Игра престолов".

"Санкции близко - 5 ноября", - гласит надпись на постере.

Таким образом, Трамп сделал отсыл к слогану "Игры престолов" - "Зима близко".

Полгода назад американский президент заявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и ввел санкции в отношении физических и юридических лиц Ирана, от которых пострадала экономика этой ближневосточной страны.

В понедельник Трамп намерен объявить о введении второго пакета санкций. В США его называют "самым мощным в истории". Эти ограничительные меры подразумевают запрет к доступу на рынок США всем странам, организациям или иностранным компаниям, которые будут продолжать покупать иранскую нефть или торговать с банками ИРИ. Данные санкции ущемляют интересы крупнейших мировых корпораций, работающих на сырьевом рынке.